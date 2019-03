Con el objetivo de que aumente la cantidad y la extensión de las visitas de turistas a Orocovis, representantes del gobierno, comercios locales y el tercer sector, en conjunto con Foundation for Puerto Rico (FPR), elaboraron un Plan de Destino Comunitario para este municipio de la zona central.

Ese plan, en cuya elaboración también participaron individuos y organizaciones de base comunitaria, pretende dar a conocer a Orocovis como un destino diverso, que puede ofrecer experiencias de aventura, cultura, gastronomía, agroturismo y ecoturismo, explicó ayer Arnaldo Cruz, director de Investigación de FPR, en la sede de la entidad sin fines de lucro en San Juan.

Las tres metas principales para 2020, según Cruz, son: que un 20% de los visitantes a los principales atractivos turísticos pernocte al menos una noche en el pueblo; que un 50% de las visitas a Orocovis incluyan al menos tres experiencias distintas; y convertir los eventos culturales en uno de los principales propulsores de visitas.

The Destination Plan establishes action-driven goals that will help key stakeholders to increase Orocovis tourism activity in a sustainable way and according to the vision that community residents agreed upon. pic.twitter.com/P4PrYDy6xa — Foundation for Puerto Rico (@Foundation_PR) March 27, 2019

Los primeros seis proyectos, que en su mayoría deben tomar entre tres y ocho meses en implementarse, requerirán una subvención económica de $61,250 de parte de FPR, además de aportaciones del gobierno municipal y del sector privado ascendentes a $45,000. Algunas de las iniciativas deberán generar ingresos mediante auspicios y venta de anuncios $58,830, para así cubrir el costo de los proyectos, que totaliza $165,080.

Entre los proyectos a implementarse están: una guía de información turística con un mapa que agrupa las atracciones del pueblo, un centro de información turística que ubicará en la Casa de la Cultura Orocoveña, un programa de eventos culturales para coordinar siete de estas actividades al año, colocar rótulos para carreteras que señalen los puntos de interés de Orocovis, un programa de alquileres a corto plazo para dotar al municipio de más opciones de alojamiento, y establecer iniciativas de educación continua para fortalecer las destrezas de hospitalidad y servicio al cliente de los dueños y empleados de negocios de la zona.

En el caso de los alquileres a corto plazo, Annie Mayol, presidenta de FPR, adelantó que está en conversaciones con la empresa Airbnb para buscar apoyo financiero para hacer mejoras a las propiedades que se usarán.