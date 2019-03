Un nuevo capítulo en las desavenencias entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares se desató ayer cuando el organismo que controla las finanzas del país anuló 24 resoluciones para reasignar fondos públicos.

El Ejecutivo objetó la movida con el argumento de que el ente fiscal no tiene jurisdicción sobre la mayor parte de este dinero.

La disputa gira en torno a unos $40 millones -entre sobrantes y asignaciones viejas no consumadas y fondos de la Corporación de Financiamiento Municipal (Cofim)- que el gobierno quería usar y que la Junta intenta congelar, debido a que estos desembolsos no forman parte de la planificación fiscal vigente.

El gobernador indicó que su administración rechaza el argumento de la JSF porque el organismo no tiene injerencia sobre Cofim. “Muchos de estos recursos ya se han gastado”, dijo el gobernador tras participar de una reunión de la conferencia legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP). Cerca del 60% de estos fondos estaban destinados a los municipios.

“Se trata de resoluciones que le van a arreglar casas a la gente por $2,000. No son acciones solo de beneficio para el pueblo de Puerto Rico, sino que están haciendo una intromisión en los asuntos del gobierno. De los recursos que salen no tienen injerencia… Los invito a que no sigan obstaculizando”, añadió el gobernador.

Según una carta suscrita por la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, las resoluciones fueron aprobadas entre enero y agosto del año pasado, pero 15 de estas no fueron informadas al ente fiscal hasta el 21 de diciembre. Otras nueve resoluciones fueron informadas a la JSF en enero pasado.

La ley federal Promesa establece, en su sección 204, que el gobierno está obligado a informar de toda legislación aprobada en un plazo de siete días, por lo que, a juzgar por la información ofrecida por la JSF, la administración Rosselló Nevares no ha cumplido con dicha normativa.

El gobernador no abordó esta denuncia de la JSF al hablar sobre el tema ayer.

Aseguran que cumplieron

El representante del gobernador en la JSF, Christian Sobrino, alegó, sin embargo, que las resoluciones fueron presentadas tal y como lo pidió el organismo, junto con una certificación de cumplimiento con el presupuesto, como requiere la ley Promesa.

“La carta de la JSF no provee explicación o razón alguna por la cual dichas resoluciones incumplen con el plan fiscal, el presupuesto del Fondo General o algún estatuto local. La carta tampoco provee explicación o razón alguna por la cual la JSF entiende que las certificaciones de cumplimiento están incorrectas”, objetó Sobrino en declaraciones escritas.

Sin embargo, la carta de Jaresko establece que estas asignaciones no cumplen con el plan fiscal certificado.

La mayor parte de estas incidió en el presupuesto del año fiscal 2018, que concluyó hace siete meses. La expectativa es que -ante la situación- la Junta haga un ajuste en los gastos ordinarios del gobierno por el monto gastado.

“Ninguna de las apropiaciones o reasignaciones contenidas en estas resoluciones conjuntas está contemplada en el presupuesto certificado para el gobierno central para los años fiscales 2018 o 2019 y tampoco fueron aprobadas por la (JSF)”, reza la carta de Jaresko.

Partiendo de la información vertida por la JSF, algunas de las resoluciones ahora nulas otorgaban fondos para mejoras a viviendas que resultaron afectadas por los huracanes Irma y María o mejoras simples en vías o accesos municipales.

Tales fondos salen de asignaciones presupuestarias de años fiscales, pero también quedarían sin efecto otras resoluciones de mayor alcance como la Resolución Conjunta 15 del 24 de enero de 2018. Esta resolución autorizó a los municipios a utilizar hasta el 30% de los fondos asignados para gastos operacionales y asuntos relacionados con los trabajos para la recuperación tras el paso del huracán María.

La otra porción de las asignaciones anuladas responde a reasignaciones de fondos de presupuestos anteriores -algunos de la década de 1990- y que nunca han sido usados. La JSF, al imponer su presupuesto a finales de junio, proveyó una ventana de unos meses para hacer movimientos presupuestarios multianuales.

Pero el gobierno no hizo estos cambios y se quedó con decenas de millones que no pueden usar en las cuentas del gobierno. Esa es una de las múltiples razones por las que los informes de liquidez del gobierno central reflejan sumas que rondaban los $4,728 millones para mediados de febrero.

Esta situación ocurre semanas después de que el gobernador informara que luego que los nombramientos de los miembros de la JSF fueran declarados inconstitucionales instruyó a sus subalternos a realizar movimientos presupuestarios ya que, a su entender, no iban a requerir el aval del organismo que controla las finanzas del país.

Menos de 24 horas después de esta declaración, la JSF emitía expresiones públicas en las que reafirmaba que sus operaciones continuaban inalteradas tras la determinación judicial emitida por el Primer Circuito de Apelaciones del Tribunal Federal en Boston y reiteraban que cualquier cambio en el presupuesto requiere el aval de su oficina.

Los subalternos de Rosselló Nevares han guardado estricto silencio sobre las encomiendas que recibieron de Rosselló Nevares sobre los cambios en el presupuesto. Sobrino ha rechazado hacer comentarios sobre el tema, mientras que el principal oficial financiero de la administración, Raúl Maldonado Gautier, se ha mantenido alejado de las discusiones públicas, luego que se desatara el escándalo sobre la contratación de su hijo por parte de empresas que proveen servicio al Departamento de Hacienda, agencia que dirigió a principios de cuatrienio y a la que regresó en medio de la controversia.

Todavía se desconoce con precisión el efecto que, a la larga, tendrá la determinación del Primer Circuito de Apelaciones en las relaciones entre el gobierno central, el organismo fiscal y el manejo de la deuda pública de Puerto Rico. La JSF no ha informado todavía si aceptará la determinación, solicitará una reconsideración del fallo o acudirá al Tribunal Supremo de Estados Unidos para pedir una revisión de la resolución escrita por el juez Juan R. Torruella.

En esencia, el fallo establece que los miembros de la JSF son funcionarios federales principales para efectos de la Constitución estadounidense, por lo que requieren la confirmación del Senado estadounidense.

Ese proceso no ocurrió porque el Congreso,ejerciendo sus poderes plenarios sobre Puerto Rico, estableció un método alterno de nominación al constitucional. Como parte de ese método, un miembro era seleccionado bajo la entera discreción de Casa Blanca, mientras que los restantes seis componentes eran escogidos por el presidente de unas listas de candidatos escogidos por las delegaciones de mayoría y minoría en la Cámara de Representantes y el Senado federal.

El Primer Circuito en Boston proveyó un período de 90 días -hasta mediados de mayo- para corregir las “deficiencias” en el proceso de nombramiento. La corrección requeriría que la Casa Blanca haga nuevamente las designaciones de los miembros actuales o nomine a nuevas personas, que tendrían que ser confirmadas por el Senado federal de mayoría republicana. De todos modos, los términos de los miembros actuales vencían en agosto de este año.

La Casa Blanca, hasta el momento, no ha dado indicios sobre cómo atenderá el asunto. El profesor de derecho y miembro de la JSF, David Skeel Jr., publicó en el Wall Street Journal un artículo en el que presagiaba que los procesos de reforma gubernamental y renegociación de la deuda de Puerto Rico podrían colapsar si la Casa Blanca no tomaba una determinación antes que venza el término establecido por el Primer Circuito de Apelaciones.

Dinero que no se usa

Entre las resoluciones anuladas por la JSF, figuran varias asignaciones de fondos que, en principio, se asignaron a otras iniciativas y nunca se utilizaron, y en algunos casos, se trata de asignaciones de fondos aprobadas hace décadas. Ese sería el caso de la resolución 18 del 27 de enero de 2018 y la número 27, aprobada el 4 de febrero del año pasado.

De acuerdo con el exrepresentante Antonio “Toñito” Silva, quien presidió la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes en repetidas ocasiones, el tema de fondos asignados y no utilizados es cosa de siempre.

“La experiencia mía era que había un distrito popular y lo ganaba un penepé y lo primero que se quería era cambiar las asignaciones”, recordó Silva. Indicó que la dinámica era igual cuando el partido opositor tomaba las riendas de la Legislatura. Silva fue representante bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista por el distrito de Bayamón.

Silva se mostró sorprendido al conocer que algunas de las asignaciones presupuestarias anuladas por la JSF emanan de resoluciones conjuntas que asignaron fondos a proyectos de infraestructura o mejoras que no se habrían utilizado en décadas.

Dijo que para finales de la década de 1990, se aprobó legislación para establecer que aquellos fondos que no se utilizaran en un plazo de cinco años, debían devolverse a las cuentas del Fondo General. Cuando el dinero se asignaba a los municipios, explicó el exlegislador, el ayuntamiento podía retenerlos.

El Nuevo Día cuestionó cómo se justifica que la Legislatura asigne fondos públicos a iniciativas específicas que luego no se traducen en beneficios para la población.

A ello, Silva respondió que el legislador no tiene autoridad para asegurar que los fondos se utilicen según se presupuestaron. Sostuvo que, en algunos casos, el proyecto pudo financiarse con otros fondos y, en otras instancias, el proyecto pudo cambiarse o cancelarse.

“El legislador no tiene facultad para dar seguimiento a la asignación de esos fondos”, sostuvo.

Sin embargo, al comentar acerca de la decisión de la JSF, Silva sostuvo que en lugar de anular las resoluciones, el ente federal debió asegurarse de que los fondos estuvieran disponibles.

El exlegislador sostuvo que, en las resoluciones anuladas por la JSF, se incluyen proyectos que serían financiados con fondos que provienen del pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y que van al Fondo de Mejoras Municipales, una inyección de fondos que cobra mayor importancia tras el impacto del huracán María.