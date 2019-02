Los integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) evalúan presentar un recurso de reconsideración ante el Primer Circuito de Apelaciones, mientras la decisión del foro federal intermedio ha avivado la lucha de poder entre el ente federal y el gobierno y ha levantado una ola de cuestionamientos en torno al proceso de ajuste fiscal y de renegociación de la deuda de Puerto Rico, supo El Nuevo Día.

Fuentes de este diario aseguran que la Junta explora el recurso de reconsideración como parte del análisis de estrategia legal que lleva a cabo para avanzar su causa.

En tanto, el presidente del Comité de Recursos Naturales en el Congreso, Raúl Grijalva, dijo a El Nuevo Día que antes de tomar acción, aguardará para ver si alguna de las partes apelará la decisión del Primer Circuito de Apelaciones, foro que concluyó que los integrantes de la JSF son oficiales principales del gobierno de los Estados Unidos. Por ende, según Boston, el proceso que se siguió para designar a los miembros de la JSF es contrario a la cláusula segunda de la Constitución de Estados Unidos.

Durante el fin de semana, la Casa Blanca acusó recibo de un pedido de información que hizo El Nuevo Día sobre el tema. Ayer, el Departamento de Justicia indicó que no haría comentarios.

El foro federal intermedio dio un plazo de 90 días al presidente Donald Trump para que corrija los nombramientos defectuosos o designe un nuevo cuerpo rector en cumplimiento con la segunda cláusula de la carta magna estadounidense. En paralelo, el panel estableció que todo lo hecho por la JSF hasta la fecha -desde los contratos hasta la renegociación del plan de ajuste de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y del Banco Gubernamental de Fomento (BGF)- es válido.

Jessica Méndez Colberg, abogada de la Unión de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) explicó que la decisión del foro intermedio federal puede ser objeto de una reconsideración en un plazo de 45 días. En tanto, cualquiera de las partes puede llevar la controversia a la Corte Suprema de Estados Unidos en un plazo de 90 días

En el recurso de reconsideración, el objetivo es que el pleno del foro apelativo federal -es decir, los siete jueces que integran el Circuito- estudie la controversia que determinó el panel integrado por tres de estos.

Para el presidente del Colegio de Abogados, Edgardo M. Román Espada, acudir a la Corte Suprema no es imposible.

Román Espada explicó que los reclamos incoados por la Utier, el fondo de inversiones Aurelius Investment y Assured Guaranty son solo tres de otras controversias en torno a la ley federal Promesa y los casos de Título III que podrían llegar al alto foro y que continúan sin atenderse. Al presente, hay otros litigios que cuestionan la constitucionalidad de la ley federal Promesa, entre estos, un reclamo del abogado René Pinto Lugo y otro, radicado por varios sindicatos como aquel de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.

Además, el caso de Puerto Rico, que busca renegociar sobre $45,000 millones de su deuda pública y otros $50,000 millones en obligaciones en pensiones, supone la quiebra de mayor cuantía en la historia del mercado municipal estadounidense.

El fracaso de la alternativa judicial

Para el economista Juan Lara, el verdadero impacto de la decisión de Boston trasciende las cortes de distrito, donde decenas de abogados de la JSF, el gobierno y los acreedores han ganado millones de dólares disputando argumentos en torno a la deuda de la isla y la ley federal Promesa.

Según Lara, las decisiones que Puerto Rico necesita para una economía que no crece y una población que se reduce y envejece no saldrán del tribunal.

“La inteligencia de un proceso de balance fiscal y de desarrollo no puede salir de los abogados”, sentenció Lara al señalar que la solución que pudo representar Promesa se ha convertido en otro escollo para la recuperación.

“Aquí la junta se intimidó ante el gobierno y entonces, se confió en que un tribunal de quiebras nos trataría bien”, fustigó Lara.

En esencia, desde la perspectiva de Lara, Puerto Rico lleva 12 años en una crisis fiscal y de estancamiento económico y las ramas Ejecutiva y Legislativa no pudieron revertirla. Se recurrió al gobierno federal y este, en lugar de proveer herramientas económicas a la isla, concibió Promesa bajo la premisa de que una solución legal ayudaría a restaurar la estabilidad fiscal y económica.

La negociación con los bonistas

En su lugar, según Lara, las disputas entre el gobierno y la JSF han atrasado la implementación del plan fiscal y las batallas con los acreedores y el poco alivio obtenido a través de planes de ajuste como el de Cofina apuntan a que la rama Judicial tampoco ha provisto las soluciones que se necesitan.

“Con esta decisión, no me sorprendería en nada que los bonistas de Obligaciones Generales se tranquen en la mesa de negociación. Cómo puede alguien llegar a un acuerdo con una entidad que ahora no es reconocida porque se nombró en contra de la Constitución”, dijo Lara.

El economista destacó que el manto de incertidumbre que deja la decisión de Boston ahora permea el plan fiscal certificado, las estrategias de recortes que impulsa la JSF desde las pensiones a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y ello, a su vez, está en ascuas por la lentitud de la asistencia federal tras el paso del huracán María. el proceso presupuestario.

“Con lo que ha pasado y a la vuelta de las elecciones, nadie hará caso a la junta y repetiremos la historia de cada cuatrienio porque nadie hace reformas mientras está en campaña electoral”, acotó Lara.

La discusión en Washington

Aparte del plano judicial, el otro campo de batalla para resolver la incertidumbre que emana del fallo en Boston puede ser el Congreso estadounidense, sostuvo el presidente de los abogados, Román Espada.

Román Espada explicó que no le sorprendería que el campo de acción se traslade al Congreso de Estados Unidos y ello, no por el limbo económico y judicial en que ha quedado Puerto Rico sino por el efecto de contagio que la situación de la isla podría implicar para el gobierno federal.

Según fuentes de este diario, para los años 2015 y 2016, cuando el Tesoro federal y el Congreso diseñaban Promesa -que de paso, retrata en buena parte la llamada ley de quiebra criolla que la Corte Suprema declaró inconstitucional-, el gobierno federal tenía meridianamente claro que la legislación para auxiliar a Puerto Rico tenía que establecer claramente que la deuda de la isla no era responsabilidad del gobierno estadounidense. Por ello, el estatuto federal no abrió la puerta para estrategias de financiación de emergencia a Puerto Rico por parte del Tesoro federal y se estableció que el presupuesto de la JSF saldría del fisco puertorriqueño.

“Promesa es un experimento para ver cómo se da aquí y aplicarse a otros territorios, pero también para hacer algo parecido con los estados y ver en qué medida pueda implementarse”, dijo Román Espada.

Puerto Rico no es la única jurisdicción en problemas financieros. Las Islas Vírgenes estadounidenses atraviesan por retos presupuestarios significativos, condados como Long Island en Nueva York y estados como Illinois, Nueva Jersey y Connecticut también parecen tener el agua al cuello en términos fiscales. Auxiliar a Puerto Rico desde el ámbito federal implicaría abrir la puerta a otras jurisdicciones en problemas, donde firmas como Aurelius y aseguradoras municipales como Assured invierten y hacen negocios.

Partiendo del fallo de Boston, los nombramientos de la JSF debieron hacerse conforme a la cláusula de nombramientos porque la evidencia histórica apunta a que para Estados Unidos, la figura jurídica del territorio se ha interpretado como una condición que antecede a la del estado.

En ese sentido, Méndez Colberg y Román Espada admitieron que si la cláusula de nombramientos tendría más peso que la cláusula que otorgó poderes plenarios al Congreso sobre los territorios, también podría alegarse que el gobierno territorial no tenía derecho a renegociar su deuda a nivel del gobierno central. Esto porque los estados de Estados Unidos no pueden acogerse a la quiebra.

Los jinetes de Trump

Según Méndez Colberg, desde que Boston declaró inconstitucional los nombramientos de los actuales directivos, el tema parece centrarse en lo que haría el presidente Trump con la JSF y Puerto Rico.

En el fallo escrito por el juez de apelaciones, Juan R. Torruella, se concluye que los nombramientos de la JSF son “defectuosos” porque estos no pasaron por el crisol del Senado federal.

Pero de acuerdo con Méndez Colberg y Román Espada, el proceso es defectuoso desde el inicio, pues el mecanismo de listas que estableció Promesa también limita la acción del presidente para nombrar sus oficiales.

Promesa provee para que los candidatos a la JSF sean nombrados de una terna en la que el liderato congresional y senatorial federal tienen la última palabra.

Según Méndez Colberg, ese mecanismo de nombramientos presidenciales desde una lista congresional fue objetado en los tribunales estadounidenses antes, cuando una organización en Washington D.C. puso peros al proceso que se siguió en una junta que controlaría los aeropuertos del distrito federal.

En el caso de Puerto Rico, el expresidente Barack Obama nombró a los integrantes de la JSF mientras el Senado federal estaba en receso, por lo que el proceso de confirmación de estos no se llevó a cabo y se recurrió al mecanismo de la lista.

Así las cosas, para corregir el “defecto” que ha identificado el foro apelativo en Boston, el proceso que seguiría Trump para elegir a los miembros de la JSF no descansaría en las recomendaciones que haga el Congreso.

“Se ha querido infundir miedo en torno a que el presidente Trump, por su perfil, nombrará a los cuatro jinetes del Apocalipsis. Lo cierto es que esos nombramientos de todas maneras estaban por expirar. O los actuales miembros, se renominan o se hacen nuevas designaciones”, dijo Méndez Colberg haciendo referencia a que los actuales directivos de la JSF terminan su mandato en agosto próximo.