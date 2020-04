Washington - El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, adelantó hoy que la actividad económica en Estados Unidos "caerá a una tasa sin precedentes" en el segundo trimestre del año, al advertir de la "gravedad" de la crisis desatada por la pandemia del coronavirus. "Está claro que los efectos en la economía son graves (...) La actividad económica probablemente caerá a una tasa sin precedentes en el segundo trimestre del año", explicó Powell en rueda de prensa tras la reunión monetaria en la que dejó sin cambios los tipos de interés en el rango de entre 0.25 % y 0 %. La economía estadounidense se contrajo a un ritmo anual del 4.8 % en el primer trimestre de 2020 por los efectos de la pandemia del coronavirus, la mayor caída desde el último trimestre de 2008, con el estallido de crisis financiera que provocó la Gran Recesión, en el que la economía se redujo a una tasa anual del 8.4 %. En su comparecencia, Powell remarcó la disposición de la Fed "a usar toda las herramientas disponibles para apoyar a la economía de Estados Unidos en estos tiempos desafiantes".

La Fed ha lanzado todo su arsenal monetario con compras masivas de bonos y activos sin límites, así como varias inyecciones de liquidez, para mantener operativo el sistema financiero en medio de las crecientes tensiones por el coronavirus. No obstante, Powell lanzó un mensaje acerca de los límites de la política monetaria y la necesidad de que el Congreso aumente el estímulo fiscal lanzado hasta el momento. "Quiero subrayar que los poderes de la Fed son de préstamo, no son poderes de gasto. Conseguir un préstamo que puede ser difícil de pagar puede no ser la solución (...) el apoyo directo fiscal podría ser necesario", agregó. La próxima reunión de la Fed está prevista para el 9 y 10 de junio, en el que la autoridad monetaria presentará sus nuevas proyecciones macroeconómicas.