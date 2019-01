Sobre 35,000 pasajeros llegarán al Puerto de San Juan desde hoy, miércoles, hasta el domingo en medio de la celebración de las Fiestas de la Calle San Sebastián.

Según Carla Campos, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, el impacto económico de la llegada de estas embarcaciones asciende a $4.8 millones.

En 2018 unos 11 cruceros coincidieron con la celebración de las tradicionales fiestas sanjuaneras, lo que representa un aumento de dos embarcaciones para esta misma semana en comparación con el año pasado.

“En esta época, en que disfrutamos nuestra temporada turística alta, invitamos a nuestra gente y visitantes a ser parte de la icónica celebración cultural de las Fiestas de la Calle de San Sebastián. Con estas fiestas se marca la culminación de nuestra Navidad, sin dudas, la más larga del mundo”, estableció Campos en declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día.

De los 35,000 cruceristas que visitarán la isleta esta semana, 16,000 lo harán utilizando a San Juan como puerto base.

El día más activo será el jueves con cuatro cruceros en el muelle y cerca de 17,000 turistas en la isleta de Viejo San Juan.

Asimismo, Campos informó que la tripulación de estos 14 cruceros asciende a 13,000.

Entre los cruceros que llegarán se encuentran el Allure of the Seas y el Freedom of the Seas, de Royal Caribbean, así como el Disney Wonder.

“La administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares continúa enfocada en brindarle a los sobre 1.7 millones de visitantes que llegarán a la Isla en este año fiscal una experiencia auténtica y a la altura de un destino de clase mundial”, indicó Campos.

La celebración de las Fiestas de la Calle San Sebastián iniciarán hoy con actividades en tres de las cuatro plazas que serán el escenario de las presentaciones artísticas programadas.

No obstante, el evento inicia formalmente mañana, jueves, con la tradicional comparsa de cabezudos por las calles de Viejo San Juan.

Exhortan a llegar a tiempo a los muelles

El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Anthony Maceira, exhortó a la ciudadanía que tomará algún crucero desde el Puerto de San Juan a que lleguen a tiempo al muelle por el aumento en el flujo de vehículos y personas de transitarán por la zona.

Maceira recomendó hacer “check-in” online para evitar completar el proceso en el muelle dos horas antes de la hora de salida. Los cruceristas deben entrar a más tardar 90 minutos antes de la hora de salida publicada.

“La Policía de Puertos, Policía de Puerto Rico, Policía Municipal de San Juan y la Guardia Costera de los Estados Unidos mantendrán un plan de vigilancia para asegurar el uso debido de la Bahía de San Juan y de los lugares establecidos para el abordaje y desembarco de pasajeros. Además, habrá un monitoreo constante y comunicación con los Guardias de Seguridad privada en todos los muelles.”, enfatizó Maceira en declaraciones escritas.