Ventas que superan los $5 millones fueron alcanzadas por una misión comercial puertorriqueña que visitó España durante los días del 23 al 27 de septiembre. La misión fue coordinada por Puerto Rico Emprende, un programa de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (CCE).

Según el director ejecutivo de esa agencia, Ricardo Llerandi, las empresas españolas mostraron gran interés en la oferta de productos y servicios locales que se llevaron a la misión.

“Gracias a ese intercambio comercial, se han presentado diversas oportunidades de negocios y de expansión a otras áreas dentro del mercado español, como Barcelona e Islas Canarias. Hacía más de diez años no se realizaba una misión comercial a este importante mercado”, sostuvo.

Las empresas participantes en esta misión comercial realizaron visitas a Invest in Spain, el Instituto de Comercio Exterior en Madrid, el Instituto de Promoción de Exportaciones de Castilla La Mancha en Toledo y el Work Café de Banco Santander. También tuvieron la oportunidad de estudiar el mercado y analizar la competencia, con el propósito de realizar las modificaciones necesarias para atemperar el producto o servicio a ese mercado, se informó.

Durante la misma se coordinaron sobre 80 citas de negocios con clientes potenciales con el apoyo que ofreció el US Commercial Service.

Participaron en esta misión las empresas: All Around Services, Bearing Buddy, Inc., Best Basalt Fiber, Corp., Bulted Software, Business Atelier, Circa Sugar LLC, Conect-Ics, Corp., Destilería Nacional, Inc., EcoPartners, Gerónimo Guerrero, DBA, Gfree Foods, LLC, Instituto de Educación Superior y On Net a Kode Company.

El evento fue posible en parte, informó la CCE, gracias a una subvención federal State Trade and Export Promotion (STEP) del U.S. Small Business Administration (SBA), programa federal que busca aumentar el número de pequeñas empresas que comienzan a exportar y el valor de las exportaciones para las pequeñas empresas que actualmente