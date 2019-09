Como preámbulo a la celebración del Día Mundial del Turismo el próximo 27 de septiembre, la organización de mercadeo de destino (DMO, por sus siglas en inglés) Discover Puerto Rico y la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) anunciaron que llevarán a cabo varios eventos dirigidos tanto a miembros de la industria como al público general.

En el caso del DMO, el lunes 16 y martes, 17 de septiembre realizará el Annual Conference on Tourism, evento que se celebra por primera vez donde se presentará información, tendencias y talleres educativos a la industria turística. Los participantes podrán aprender de expertos como Steven Paganelli, TripAdvisor Head of Destination Marketing de las Américas; Miriam Hernández, directora de gerencia de mercadeo para el Caribe de Expedia Group Lodging Partner Services; y Ana Paradela, directora de desarrollo de negocios de Expedia Group Media Solutions, entre otros. El registro para esta actividad está abierto y puede hacerlo accediendo a https://boomset.com/apps/eventpage/87565

Esa misma semana, Discover Puerto Rico visitará varios pueblos de la isla para ofrecer talleres acerca de la industria de turismo. Durante estas reuniones, a celebrarse en Aguadilla, Adjuntas, Río Grande y San Juan, se compartirán actualizaciones de la organización, se ofrecerá información acerca de cómo reclamar y mantener su perfil de negocios en Google My Business, cómo actualizar información de su negocio en la página web DiscoverPuertoRico.com y cómo mantenerse conectado con el DMO.

“En Discover Puerto Rico queremos que todos los negocios y personas que laboran en la industria del turismo puedan aprovechar estas oportunidades que les estamos ofreciendo. Es nuestro compromiso poder proveerle las herramientas e información actualizada para que estén capacitados y puedan promover sus negocios. De esta manera, contribuyen al fortalecimiento de Puerto Rico como destino turístico”, comentó Brad Dean, principal oficial ejecutivo de Discover Puerto Rico, mediante comunicado de prensa.

Los participantes también recibirán herramientas acerca de cómo crecer su negocio e incrementar ventas con el programa de mercadeo cooperativo de Discover Puerto Rico y, además se hablará de la diversidad e inclusión ya que Puerto Rico se está convirtiendo en la capital LGBTQ+ del Caribe.

Los talleres regionales se llevarán a cabo del 17 al 20 de septiembre en las siguientes localidades:

- San Juan: 17 de septiembre, de 3:00 p.m. a 7:00 p.m., en el hotel San Juan Marriott & Stellaris Casino, en Condado

Río Grande: 18 de septiembre, de 8:30 a.m. a 12:30 p.m., en el hotel Wyndham Grand Río Mar

Adjuntas: 19 de septiembre, de 8:30 a.m. a 12:30 p.m., en el Parador Villas Sotomayor

Aguadilla: 20 de septiembre, de 8:30 a.m. a 12:30 p.m., en el Hotel El Faro

Para reservar su espacio puede comunicarse con Janid Ortiz enviando un correo electrónico a: [email protected]

Por su parte, la directora ejecutiva de la CTPR, Carla Campos, mencionó que la corporación pública tiene un calendario de 30 actividades en 20 municipios localizados todas las regiones turísticas de la isla –Porta del Sol (área oeste), Porta Caribe (sur), Porta Atlántico (norte), Porta Cordillera (zona central), Región Este y Zona Metro. Varios de estos eventos son auspiciados por la CTPR y se estima que estas actividades contarán con la participación de aproximadamente 16,600 personas incluyendo residentes y visitantes internacionales, informó mediante comunicado de prensa.

En los primeros 10 días ya se han celebrado 11 actividades, entre las cuales se encuentran el Festival de Cine Internacional de San Juan en Fine Arts, Miramar; la primera ronda del torneo de béisbol Little Lads and Little Lassies en varios municipios de Porta Caribe y las carreras 5k, 10k y medio maratón del Lola Challenge en el Viejo San Juan.

Durante el resto del mes habrá eventos para promover la diversidad de ofrecimientos turísticos, el turismo interno y la actividad económica local. Entre ellos se encuentran el 8vo Festival de la Tiza en Cataño (13 de septiembre); la Fiesta de Plena y Quenepa en Ponce (del 13 al 15 de septiembre); el Festival Degustando la Cultura en Arecibo (28 de septiembre); y la Celebración de los 500 años de San Juan (15 de septiembre).

Como parte de la estrategia para crear conciencia sobre la importancia del turismo, en el mes de septiembre el Pin Your Movements Voy Turisteando Zumba Tour Puerto Rico visitará a Lares, Aguas Buenas, Guánica, Guaynabo, Aguadilla, Orocovis y Arecibo. Este tour cuenta con la participación del reconocido bailarín Toni Costa.

El Día de Limpieza Internacional de Costas se estará celebrando el 22 de septiembre en varias playas y balnearios de la isla. Esta iniciativa incluye la participación de varias entidades de la industria turística, organizaciones comunitarias, escuelas, grupos de jóvenes y ciudadanos privados.

El 27 de septiembre se llevará a cabo un evento multitudinario para conmemorar el Día Internacional del Turismo en los predios del Capitolio de Puerto Rico. Este año, la Organización Mundial del Turismo recalca la importancia de la industria turística a nivel mundial con la selección del tema “Turismo y empleo, un futuro mejor para todos”. Esta actividad servirá para cerrar el Mes del Turismo y contará con foros educativos, entre otras actividades que serán anunciadas por la Cámara de Representantes y su presidente Carlos “Johnny” Méndez, así como por el representante Néstor Alonso, presidente de la Comisión de Turismo y Bienestar Social.