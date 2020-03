La Asociación de Dueños de Paradores y Turismo de Puerto Rico sometió ante la consideración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced y a las diversas agencias del gobierno, 14 ideas para proteger a los miles de empleados que podrían ser desplazados en los diversos sectores que mueven la economía, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que componen la oferta turística.

“Tenemos que desarrollar medidas adecuadas y viables, para que nuestra gente obtenga los ingresos mínimos que necesitan para sobrevivir a esta crisis. A estos efectos, le sometimos a varios directivos en el (poder) Ejecutivo y legisladores 14 medidas puntuales, para atender la situación económica, a corto y mediano plazo.”, adelantó Jesús Ramos, presidente de la Asociación.

Para Tomás Ramírez, vicepresidente de la Asociación y quien es farmacéutico de profesión, esta situación es mucho más compleja y peligrosa que todas las emergencias vividas en tiempos recientes, y si no se atiende adecuadamente en múltiples frentes, afirmó que en pocas semanas podría convertirse en una crisis socioeconómica de grandes proporciones.

“El efecto en cada región es diferente. Por ejemplo, las regiones de Porta del Sol, Porta Caribe y Porta Cordillera dependen del turismo y la agricultura; y veníamos levantándonos del terremoto del 7 de enero. Aun teníamos mucha gente desempleada o trabajando pocas horas; y ahora volverán a las filas del desempleo, en momentos en que las agencias gubernamentales están cerradas.”, recalcó Ramírez.

Este subrayó la necesidad de que el gobierno local haga todo lo posible para allegar a los fondos federales que podrían aprobarse en Estados Unidos como parte de las medidas de auxilio para los empleados desplazados en todos los estados y sus territorios.

En declaraciones escritas, el grupo propuso lo siguiente:

1. Asegurar que el Departamento del Trabajo tiene los fondos disponibles en la Oficina de Desempleo, y añade la flexibilidad suficiente para proveer los servicios a todos los empleados desplazados con premura, como lo han hecho luego de los sismos del 2020. Además, deben automatizar o buscar métodos alternos para que los beneficiarios puedan someter la información adicional que se les requiere para aplicar, obtener y mantener los beneficios del desempleo por métodos electrónicos. Esta recomendación es crítica, ya que muchas personas en nuestras 18 industrias ya están desempleadas, o lo estarán en los próximos días, lo cual resultará en una crisis socioeconómica y la emigración forzada de nuestros limitados recursos adiestrados.

2. Coordinar con el IRS Federal y el Departamento de Hacienda para obtener una dispensa en las retenciones de contribución sobre ingresos, SeguroSocial y otras deducciones reglamentarias que se le hacen a los empleados durante los próximos seis (6) meses, luego de esta emergencia. Esta dispensa debe aplicar a las contribuciones que hace el empresario pymes, tales como el seguro social, fondo de seguro del estado y desempleo.

3. Autorizar una moratoria automática en el pago de todo tipo de contribución al Departamento de Hacienda, incluyendo las planillas de contribución sobre ingresos, hasta el 15 de octubre de 2020. Los contribuyentes deberán llenar las planillas correspondientes según dispuesto por el Departamento de Hacienda en su Determinación Administrativa 2020-03, pero el pago no va a ser posible. La extensión de 30 días otorgada en la DA 2020-03, no es suficiente.

4. Autorizar una exención de IVU Estatal por hasta seis (6) meses en otros renglones normales de los negocios en la industria turística, para incentivar la venta y las transacciones comerciales (ej. Cero IVU en suministros operacionales, servicios profesionales, y otras partidas tributables) a las empresas pymes en la isla. El proceso y la Forma requerida (2916) ya existe. Solo se requiere que la Compañía de Turismo y el Departamento de Hacienda certifiquen, mediante carta, que dicha empresa es parte de nuestra oferta turística y califica para esa exención y por cuanto tiempo.

5. Autorizar una moratoria en el pago del segundo plazo en la póliza del Fondo del Seguro del Estado, hasta el 30 de septiembre de 2020.

6. Coordinar con el gobierno federal para reactivar la legislación de emergencia, para otorgar un crédito de labor a los patronos, que retengan empleados durante y luego de la emergencia, la cual puede durar varios meses. (Se utilizó luego de María).

7. Autorizar una extensión de seis (6) meses, en el pago y radicación de las planillas del desempleo, que vencen el 30 de abril de 2020 y 31 de julio de 2020.

8. Coordinar con el IRS Federal para obtener una moratoria de seis (6) meses (hasta septiembre 30, 2020) para presentar y pagar la mayoría de las declaraciones de impuestos (incluyendo individuales, corporaciones, patrimoniales y fideicomiso, sociedad colectiva, corporación tipo S, fideicomisos, regalos, del patrimonio de la sucesión, informativas de organizaciones benéficas, nómina, seguro social, y algunos artículos de uso y consumo) que tengan una fecha de vencimiento original o extendida que ocurra a partir del 29 de febrero de 2020 y antes del 31 de diciembre de 2020. Esta moratoria debe incluir un aplazamiento en el pago y radicación de 941-PR Planilla Trimestrales (Seguro Social) para trimestres Q1, Q2, y Q3 2020; y en el pago y radicación de la planilla 940-PR 2019 (Desempleo Federal).

9. C ordinar con la Junta de Control Fiscal para proveer una moratoria de por lo menos seis (6) meses en cualquier aumento en las tarifas, nuevos impuestos, y cargos especiales, en las utilidades (por ejemplo: Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, etc.) y servicios gubernamentales (permisos, OGPe, Bomberos, Salud, etc.) provistos en el Plan Fiscal y que apliquen a las empresas pymes en Puerto Rico.

10. Solicitarle formalmente al FDIC, la banca local, las cooperativas y la Administración de Pequeños Negocios (SBA), que flexibilicen sus requisitos y le otorguen una moratoria en el pago de préstamos e hipotecas comerciales, de por los menos seis (6) meses adicionales (abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2020) a todas las empresas pymes en la isla, y especialmente a las que hayan sido afectadas por el terremoto del 7 de enero de 2020 y los sismos subsiguientes, en los municipios incluidos en la declaración de desastre en las regiones turísticas de Porta del Sol, Porta Caribe y Porta Cordillera. Hay empresas que ya tienen una moratoria en estos pagos hipotecarios de hasta tres meses, otorgados por los daños causados por el terremoto del 7 de enero de 2020, y no van a poder pagar luego de esta situación global.

11. Recomendamos crear un fondo de emergencia inmediata y se le otorgue a cada Municipio un dinero adicional de emergencia, equivalente a entre $35 a $65 dólares por ciudadano residente en dicho municipio, para facilitar y acelerar la implantación de medidas adicionales de educación, prevención, protección y mitigación de la propagación del coronavirus entre sus ciudadanos. No recomendamos o solicitamos ninguna moratoria o exención en los pagos municipales, tales como el IVU, patentes, arbitrios de construcción o el CRIM. En este momento histórico, los municipios necesitan todos los fondos que puedan allegar, para continuar apoyando a sus constituyentes y las empresas en sus territorios en las acciones de prevención, protección y mitigación del COVID-19.

12. Reimplantar la exención del IVU en los alimentos procesados por hasta seis (6) meses adicionales en toda la isla. Esto servirá para estimular el movimiento hasta los miles de restaurantes en la isla.

13. Solicitarle a la Junta de Control Fiscal que le autorice a la Compañía de Turismo de Puerto Rico una asignación incremental de emergencia de por lo menos dos millones de dólares ($2,000,000) a su presupuesto actual; y que sea destinado 100% a estar listos para impulsar el turismo interno y el mercado de cruceros “home port”; incluyendo la creación de una campaña publicitaria que propicie el restablecimiento de la economía y salvar parte de la temporada alta de verano, al resaltar las áreas, atractivos, y empresas turísticas que estén listas para dar un servicio de excelencia.