La Asociación de Compañías de Seguros (Acodese), entidad que reúne a gran parte de las aseguradoras que hacen negocios en el país, dijo que sus socios están preparados para enfrentar cualquier emergencia que surja durante la actual temporada de huracanes, que inició ayer, 1ro de junio de 2020.

Iraelia Pernas, directora ejecutiva de la Acodese, señaló que la veintena de aseguradoras socias entregó a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) su plan de contingencia en caso de que ocurra una emergencia. Explicó que, como parte de la preparación y producto de la Ley 244 de 2018, se añadió un nuevo Artículo 3.331 al Código de Seguros que dispone el deber de todo asegurador de presentar al Comisionado de Seguros un plan ante una catástrofe o emergencia.

“Todos los aseguradores socios de Acodese han cumplido con este requisito. Antes de la enmienda, los aseguradores tenían su plan de desastres, pero no se requería la certificación de un especialista en recuperación de desastres. Con la promulgación de la Ley 244, es mandatorio enviar el mismo al regulador y debe estar certificado”, expresó Pernas.

Dicho plan tiene el propósito de asegurar la continuidad de los servicios de la aseguradora ante un evento catastrófico. El mismo contempla situaciones confrontadas tras el paso del huracán María. Cabe señalar que aún quedan millones de dólares en reclamaciones sin pagar, producto de los daños causados por María, muchas de las cuales han terminado en demandas en los tribunales.

Los nuevos planes tienen que estar certificados por un profesional experto en planificación de continuidad de negocios o recuperación de desastres. Como ejemplo, mencionó que en el caso de Universal Insurance, el plan se certificó por Luz M. Rivera Betancourt y Cecilia Cruz González, ambas especialistas en Continuidad de Negocios.

De no haber cambios en el plan previamente certificado, no será necesario requerir una certificación anual, sino someter una certificación de que el plan no ha sufrido cambios.

“De cualquier manera, el plan tiene que ser revisado por un experto en planificación de continuidad al menos cada cinco años. Se debe presentar en o antes del 31 de marzo de cada año”, explicó Pernas.

El plan de emergencia incluye: una descripción de los procesos estratégicos para la continuidad de los servicios y operaciones luego de un evento catastrófico o emergencia; y los procesos para la activación de ajustadores de emergencia y/o el uso de ajustadores de otros estados o países extranjeros, incluyendo los permisos de trabajo requeridos y adieslos ptramientos necesarios en ajuste de reclamaciones.

Requiere también contar con líneas telefónicas de emergencia para servicios de asistencia e información; así como facilidades o localidades temporeras para operar y atender reclamaciones.

“Definitivamente estamos mejor preparados para atender cualquier situación con una mayor rigurosidad y agilidad”, subrayó Pernas. Añadió que es fundamental que los consumidores, ya sea dueños de residencias o de negocios, evalúen sus cubiertas de seguro para estar debidamente protegidos en caso de que llegue un huracán.

“Todos tenemos esa asignación pendiente. Cada uno debe consultar con un representante autorizado o productor para verificar los detalles de su seguro y realizar cualquier cambio que sea necesario. Esto tiene que ser antes de que llegue el aviso de huracán, pues ante esos avisos, se cierran los mercados”, aseveró.

Los socios de Acodese son 20, y entre ellos figuran: AIG Insurance, Antilles Insurance Company, Caribbean American Life Assurance Co. (Assurant Life), Caribbean American Property Assurance Co. (Assurant Property), Auxilio Salud Plus, Chubb Insurance, Cooperativa de Seguros Múltiples, Delta Dental of Puerto Rico, First Medical Health Plan, Humana Health Plans of Puerto Rico