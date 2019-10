A todo quebrado le imponen un síndico y los quebrados no tienen potestad de elegir su síndico, por lo que para salir de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) hay que salir de la quiebra, y para salir de la quiebra hay que producir más de lo que se consume, afirmó hoy el empresario José González Freyre, en un mensaje ante la Asociación de Analistas Financieros

El presidente de Pan American Grain recalcó además que la expectativa “utópica” que se le ha vendido al pueblo de Puerto Rico, donde para vivir bien no hay que trabajar ni producir, es un serio problema para atender la realidad económica. “Una economía donde el gobierno benefactor solo le exige al ciudadano consumir, no es factible”, agregó.

El empresario evaluó la situación actual del país y concluyó que “cuando terminemos de reconocer que estamos mal, dispuesto a olvidarnos de la utopía y del mango bajito, y estemos dispuesto a comenzar a vivir un nuevo futuro, encontraremos que hay luz al final del túnel”.

Ató la situación de Puerto Rico a la política de “The Great Society” que prevaleció en Estados Unidos en la década de los 1960, impulsada bajo la presidencia de Lindon Johnson, y su visión del estado benefactor. “Llevamos más de 55 años de vivir en una utopía del gobierno benefactor que nos ha acostumbrado que para ser un buen ciudadano solo hay que consumir. Esa adicción no es fácil de romper”, insistió.

Cuestionó, por otra parte, que se permitiera al gobierno de Puerto Rico “imprimir” $140,000 millones de deuda. “Decían que no podíamos imprimir dinero, pero imprimimos $140,000 millones de deuda sin pensar en su repago y permitiendo el refinanciamiento de proyectos más allá de su vida útil”.

Afirmó entonces, que esos son los problemas que la JSF, junto con nuestro gobierno y nuestros ciudadanos tenemos que resolver para salir de esta quiebra con un norte firme y con una experiencia ganada.

Advirtió González Freyre, sin embargo, que “la única forma que conozco para resolver un problema, es admitir que tenemos un problema. Es el primer paso. Puerto Rico no acaba de admitirlo y todavía estamos quejándonos porque nos pusieron un sindico”.

Convidó al País al trabajo y trajo como ejemplo de la contradicción en que vive la Isla el manejo del proceso de reconstrucción y recuperación tras los huracanes Irma y María.

“Se ha hablado que para reconstruir a Puerto Rico hay que reclutar 30,000 obreros de construcción adicionales. La primera solución que he oído es que hay importar 30,000 trabajadores. ¿Es esta una solución real o es una solución siguiendo el patrón de gobierno benefactor? ¿No será una mejor solución reclutarlos entre los más de 400,000 ciudadanos en edad de trabajar que no están trabajando?¿Por qué no pensamos primero en sacarlos del mantengo? ¿O es que entendemos que estos producen más siendo recipientes de ayuda federal? ¿No es esta una buena oportunidad de enseñarle si es que no saben?”, expresó.

Identificó finalmente en el Internet lo que llamó “una nueva frontera en Puerto Rico” que podría ser “una llave para quitarnos un grillete que ha amarrado a Puerto Rico”. Afirmó que la red cibernética le ha abierto las puertas a la Isla para ser competitiva en el campo mundial. “Este da al traste con el Jones Act, da al traste con el impedimento geográfico de estar a 1,100 millas de nuestro más cercano mercado doméstico y da al traste con las aduanas y los impedimentos de comercio y los supuestos tratados de libre comercio”, declaró.