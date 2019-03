Pese a que el precio de la gasolina experimentó en los pasados cinco días un ligero aumento, el presidente de la Asociación de Detallistas Gasolina, Luis Sepúlveda, aseguró que el precio bajará en las próximas semanas.

El empresario indicó que el precio del litro de este combustible se ubica hoy, jueves, entre los 69 y 75 centavos en la isla.

“Lo que ha venido pasando es lo que lleva sucediendo desde noviembre de 2018, que es la estrategia que se ha establecido de la reducción de producción para disminuir los abastos de crudo y forzar un alza en el precio del crudo y el precio de la gasolina”, aseguró.

No obstante, Sepúlveda se mostró confiado en que dos acontecimientos ocurridos en Estados Unidos esta semana cambiarán este panorama.

Según el detallista, la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán y su política de aumentar la exportación de crudo van a reflejar una reducción en el precio de la gasolina por su impacto en la economía.

“En este caso, si Estados Unidos hace lo que dicen los expertos va a hacer, que va a exportar una gran cantidad de crudo, pues la oferta va a aumentar y eso va a provocar que el precio baje”, explicó.

Precisamente, Trump pidió hoy a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) que aumente la producción de crudo para reducir los precios.

“Es muy importante que la OPEP incremente el flujo de Petróleo. Los Mercados Mundiales están frágiles, el precio del Petróleo está subiendo demasiado. ¡Gracias!”, dijo el presidente a través de su cuenta de Twitter.

Very important that OPEC increase the flow of Oil. World Markets are fragile, price of Oil getting too high. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de marzo de 2019

Si este no fuera el panorama de las próximas semanas, Sepúlveda aseguró que el precio del litro de la gasolina aumentaría, pero no sobre los 80 centavos.

“Honestamente, no creo que llegue allí”, estableció.

El empresario recordó que los dueños de gasolineras no son los que fijan el precio de la gasolina, sino que eso les corresponde a los mayoristas.

Ante eso, anticipó que la asociación que preside se mantendrá monitoreando los efectos de lo que ocurra en el mercado.