La jefa de la Compañía de Turismo, Carla Campos, informó esta mañana que el crucero Harmony of the Seas, de la empresa Royal Caribbean, no atracará hoy en los muelles del Viejo San Juan debido a las protestas que están programadas en el día de hoy exigiendo la renuncia del gobernador RicardoRosselló Nevares.

Campos indicó que la determinación la tomó la empresa debido a que la estadía del crucero coincidía con el momento de las manifestaciones de hoy. La embarcación iba a atracar a eso de las 2:00 de la tarde y tenía previsto zarpar a eso de las 12:00 de la medianoche.

“He estado en conversaciones con los ejecutivos de Royal Caribbean que han tomado esta decisión por la seguridad de los pasajeros y participantes”, dijo Campos.

El Harmony of the Seas lleva unas 5,000 personas.

Ayer el barco Empress of the Seas de Royal Caribbean canceló su visita a la isla. Campos indicó que esto ha llevado a que más de $500,000 no entren a la economía de Puerto Rico. Este barco Empress of the Seas llevaba ayer unas 1,840 personas.

Royal Caribbean confirmó a El Nuevo Día a través de unas declaraciones escritas que la cancelación respondía, en efecto, a las manifestaciones que desarrollan en la ciudad amurallada.

"Nuestra principal prioridad es la preocupación por la seguridad y el bienestar de nuestros huéspedes y miembros de la tripulación", aseguró la empresa. Igualmente, informaron que el barco fue desviado a San Martín.

Campos indicó que buscaron darles opciones a los barcos cruceros, como que atraquen en el Muelle Panamericano en el área de Miramar, pero esto no fue una opción porque esa parte de la bahía no tiene el calado para aceptar estos barcos.

La jefa de la Compañía de Turismo indicó que mañana se espera la llegada del barco Allure of the Seas. La funcionaria no anticipa que haya problemas con la llegada de esta embarcación ya que estaría en puerto durante las horas de la mañana, lo que no conflige con las manifestaciones que desde el sábado se llevan a cabo en el Viejo de San Juan exigiendo la renuncia de Rosselló Nevares.

Las protestas espontáneas surgen luego que seis allegados del mandatario fueran arrestados por corrupción y luego que se divulgara 889 páginas de un chat del gobernador con una docena de sus colaboradores más cercanos en las que se evidencian insultos, persecuciones y actos que algunos han estimado como ilegales.