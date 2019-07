La directora de la Compañía de Turismo, Carla Campos, confirmó que atracó hoy, jueves, un crucero con 6,392 pasajeros al Viejo San Juan.

“En la mañana de hoy se reanudaron los itinerarios de barcos cruceros a la isla, con la llegada del Allure of the Seas de la compañía Royal Caribbean al Puerto de Puerto Rico, según programado. Este atracó a las 6:00 a.m. en el Muelle 3 del Viejo San Juan con alrededor de 6,392 pasajeros”, manifestó Campos.

Esta misma empresa había anunciado a principio de semana que dos de sus crucero no atracaría en los muelles del Viejo San Juan debido a las protestas que estaban programadas exigiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

“Previo a esto, la línea de cruceros canceló la llegada de dos de sus embarcaciones: el Empress of the Seas, con alrededor de 1,718 pasajeros y el Harmony of the Seas, con un estimado de 6,546 pasajeros, programados para el pasado lunes y martes”, dijo la funcionaria a través de un comunicado de prensa.

Campos explicó, además, que estas consideraciones se dieron por motivos de seguridad de sus pasajeros ante las manifestaciones. El impacto económico se estimó en alrededor de $657,154.

“Como parte del plan de contingencia activado por el CTPR, mantenemos personal en el área de los muelles y en el Centro de Información, localizado en el Edificio Ochoa para informar a los visitantes sobre los acontecimientos que transcurrían por las calles de la isleta”, añadió Campos.

El próximo domingo, tanto Royal Caribbean Carnival Cruise Line, mantienen en su calendario la llegada del Carnival Fascination y Freedom of the Seas, ambos paradas de puerto base que zarpan de Puerto Rico para comenzar y concluir sus itinerario de viaje en la isla, detalló Campos.