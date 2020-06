El presidente de la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones (APT), Felipe Hernández, exigió al liderato cameral que provean el espacio para que los diversos sectores de telecomunicaciones se expresen públicamente sobre el Proyecto del Senado 1333, el cual aumentaría la factura de servicio de internet y celulares a todos los consumidores en la isla y podría llevar a la quiebra a cerca de 100 empresarios puertorriqueños que sirven a más de 300,000 abonados.

“La transparencia en los asuntos gubernamentales es fundamental para la democracia. Somos un grupo de empresarios puertorriqueños que lo único que solicitamos es ser escuchados y que el país pueda entender las repercusiones nefastas que tiene esta pieza legislativa. Ni siquiera se tuvo la consideración de consultar con el regulador, el Negociado de Telecomunicaciones. Esto prueba que aquí hay gato encerrao”, expresó Hernández en un llamado directo al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez ,y al presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, Reinaldo Vargas.

Hernández, además, mostró preocupación por la aprobación de esta medida que pone en riesgo el empleo de sobre 7,500 empleados directos y miles más indirectos.

“Es lamentable que en un esfuerzo bipartito los alcaldes de Puerto Rico se unan para impulsar un impuesto en la Asamblea Legislativa, que aumentaría entre un 300% a 2,000% en la tributación sobre la propiedad. Esta acción egoísta de los alcaldes de Puerto Rico pone en riesgo el empleo de miles de padres y madres de familia, en momentos en que tenemos una tasa de desempleo altísima”, expuso Hernández.

“Este aumento no es solo ilegal, en el caso del internet, sino que inmoral. Los empresarios boricuas han dado el todo por mantener el internet funcionando para apoyar la economía, hemos hecho inversiones enormes para cumplir con la demanda y hemos trabajado con el cliente que no tiene con qué pagar por que no tiene trabajo. Entonces, ¿cómo es posible que se nos imponga un impuesto retroactivo al 2019? ¿Cómo lo vamos a pagar?”, cuestionó.

El presidente de la APT solicitó que se convoque una vista pública sobre la medida y denunció que la única vista celebrada se hizo para atender a miembros de la Federación y la Asociación de Alcaldes, que acudieron juntos a defender el proyecto.

“La Asociación de Alcaldes y la minoría parlamentaria nos han expresado respaldo para que se celebre una vista pública sobre la medida. Es curioso que el propio portavoz de la mayoría, Gabriel Rodríguez Aguiló, en una publicación en sus redes sociales, expresara que esta semana se estaría celebrando una vista con todas las compañías relacionadas a las comunicaciones, pero hasta la fecha no se nos ha notificado sobre vista alguna. Asimismo, varios legisladores de la mayoría han expresado que no votarán por impuesto alguno. Esperemos que cumplan su palabra y nos den el espacio de explicarle dónde está la fórmula oculta en el proyecto que irá en detrimento para el bolsillo de los puertorriqueños”, expresó Hernández.