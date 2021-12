El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) dio a conocer las empresas que fueron eximidas de pagar el bono de Navidad, y este año son 325 los patronos que están en la lista.

Entretanto, 27 empresas recibieron autorización para una exención parcial en el pago del bono, de forma que no exceda el 15% de sus ganancias netas durante los meses de octubre y septiembre del 2021.

Al 30 de noviembre, fecha límite para que los patronos radicarán la solicitud de exención de manera presencial o vía correo postal, la agencia recibió un total de 364 peticiones, de las cuales 12 fueron denegadas.

Entre los negocios que no pagarán el aguinaldo a sus empleados, debido a que económicamente no tienen los recursos para así hacerlo están comercios, compañías de limpieza, academias y colegios, restaurantes y empresas de servicios. Algunos de los nombres más conocidos son: el Grupo Hima San Pablo, los restaurantes Tijuana’s Bar & Grill, Encanto Restaurants, ESJ Tower Inc., PFPR- 100, LLC (Planet Fitness Management), y el San Juan Water & Beach Club Inc. Mientras, el San Jorge Children’s Hospital fue uno de los que hizo la solicitud de exoneración, pero el DTRH se la denegó, por lo que deberá pagar el aguinaldo.

La pasada semana el secretario del DTRH, Carlos Rivera Santiago, dijo a El Nuevo Día que una posible explicación por la que esta vez la agencia recibió menos solicitudes de exención para pagar el bono puede ser que un gran número de empleados no cualifique para recibir el tan esperado aguinaldo navideño este año, y por tanto, sus patronos no se ven en la necesidad de radicar la exención.

El requisito para tener derecho al pago del bono, según la Ley 4 de 2017, es haber acumulado 1,300 horas de trabajo desde el 1ro de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021. Pero, debido a la pandemia muchos empleados tal vez no pudieron completar ese número de horas, dijo el secretario. Antes de la Ley 4, el requisito para cualificar era haber trabajado 700 horas en ese mismo periodo.

El DTRH anticipa que en los próximos días la agencia podría continuar recibiendo solicitudes de exoneración debido al retraso en el procesamiento de correspondencia por parte del Servicio Postal de Estados Unidos.