Atento el gobierno a la huelga en puertos de Estados Unidos

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, indicó que su administració sigue de cerca los desarrollos en torno al conflicto huelgario entre la Asociación Internacional de Estibadores (ILA) y la Alianza Marítima de Estados Unidos, al tiempo que destacó que hasta el momento, la situación no afecta los principales puertos marítimos que sirven a la isla.

“La información que me llega, al momento, es que las operaciones para la carga de ese puerto (Jacksonville) no tienen que ver nada con ese conflicto laboral y no deben ser afectadas”, agregó el mandatario.