El nuevo acuerdo que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) habría alcanzado con cierto número de bonistas es una pérdida de tiempo y recursos y no conducirá al fin de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con un saldo favorable, a juicio del fondo de inversiones GoldenTree Asset Management.

Entrada la noche del pasado jueves y luego de que la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain concediera otro aplazamiento para que la JSF presente una nueva versión del Plan de Ajuste de la AEE (PDA-AEE), la firma de inversiones –que antes fue parte del grupo organizado de bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE) informó al tribunal directamente que nunca participó de las negociaciones que condujeron al nuevo pacto.

También dijo al tribunal que “los retrasos continuos” en el proceso de reestructuración financiera de la AEE solo causan mayor perjuicio sobre los bonos emitidos por la corporación pública, instrumentos que entraron en un estado de impago en el 2009 y sobre los cuales no se ha efectuado pago alguno hace casi 9 años.

Thomas E Lauria, abogado de GoldenTree y socio del estudio legal White & Case LLP, narró en una declaración al tribunal que antes de que la JSF pidiera el aplazamiento, pidió al organismo que incluyera en su escrito las inquietudes de su cliente. También solicitó que dejara establecido que GoldenTree no ha sido invitado a negociar o ningún proceso de mediación para transar su reclamación.

“Creemos que los esfuerzos de la (JSF) para tratar que el deudor (es decir, la AEE) pueda zafarse de $8,400 millones en bonos de ingresos en una base no consensuada, y para comprar más respaldo de algunos, pero no de todos los bonistas, a través de la clasificación inapropiada y tratamientos disparatados, es una pérdida de tiempo y no resultará en la terminación de este proceso, a tiempo o de manera eficiente, como supuestamente todos deseamos”, reza la declaración de GoldenTree.

La expresión de GoldenTree se une de manera evidente a los peros que también dejaron entrever, Syncora Guaranty y Assured Guaranty, las aseguradoras municipales que garantizaron parte de la deuda de la AEE y que, entre otras cosas, han alegado en el tribunal que el plan propuesto por la JSF discrimina contra estos al clasificar sus bonos de manera distinta a los que posee la también aseguradora municipal National Public Finance Guarantee.

Hasta febrero pasado, antes de que Golden Tree se separara del Ad Hoc-AEE, la firma poseía poco más de $1,005 millones en bonos de la AEE.

Cuando el pasado jueves pidió tiempo adicional a Swain, la JSF no informó al tribunal con qué otros bonistas había llegado a un entendido.

Hasta ahora, a excepción del respaldo de National, el organismo responsable de reestructurar la deuda de la AEE a través del Título III de la Ley Promesa no tenía el favor de ningún otro número significativo de bonistas. Hasta ahora, el plan de la JSF solo tenía el respaldo de los prestamistas que administran las líneas de crédito para la compra de combustible y del suplidor Vitol Inc. Como resultado, el apoyo de quienes han pactado con la JSF ni siquiera representa un 25% de lo adeudado por la AEE.

La JSF debe presentar el tercer PDA-AEE el próximo 18 de agosto.