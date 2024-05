Candidatos a la gobernación presentan sus propuestas económicas para que los boricuas regresen a la isla

“Yo creo en el libre mercado, en desarrollo de la mano con el empresarismo puertorriqueño. Pero eso requiere tomar medidas audaces”, dijo el exsenador independentista. “Debemos establecer un balance equilibrado con las responsabilidades contributivas y darle una reducción contributiva a las empresas puertorriqueñas. Yo no me opongo a los subsidios. Me opongo a que el Departamento de Hacienda no tenga herramientas para las métricas con respecto a las empresas que reciben fondos a través del gasto tributario y que esas empresas no creen los empleos que prometen crear, ni inyecten a la economía y esas son las empresas foráneas. Las empresas puertorriqueñas compiten en desigualdad de condiciones”.