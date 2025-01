Nueva York - A los prestamistas ya no les será posible tomar en cuenta las facturas médicas no pagadas como factor del historial crediticio cuando evalúen a los posibles prestatarios en Estados Unidos para hipotecas, préstamos para automóviles o préstamos comerciales, según una norma que la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor finalizó recientemente.

¿A cuántas personas afectará esto?

El problema, según descubrió la CFPB, afecta desproporcionadamente a las personas no blancas: el 28% de las personas negras y el 22% de las personas latinas en Estados Unidos tienen deudas médicas, frente al 17% de las personas blancas. Si bien las agencias nacionales de informes crediticios acordaron voluntariamente ignorar las deudas médicas inferiores a $500, muchos consumidores tienen montos bastante más altos que ese umbral en sus informes.

¿Cuál será el impacto para los consumidores?

La norma también se redactó para aumentar las protecciones a la privacidad y ayudar a evitar que los cobradores de deudas utilicen el sistema de informes crediticios para forzar a las personas a pagar facturas que no deben. La CFPB ha descubierto que frecuentemente los consumidores reciben facturas inexactas o se les pide que paguen facturas que deberían haber sido cubiertas por seguros o programas de asistencia financiera.

¿Cómo responden los activistas?

“Esta decisión es una gran noticia para los estadounidenses comunes”, declaró Carrie Joy Grimes, fundadora de WorkMoney, una organización de finanzas personales. “La deuda médica no es un reflejo de que se maneja mal el dinero; cualquiera de nosotros puede sufrir una enfermedad o lesión. Con esta nueva regla, ahora los estadounidenses podrán concentrarse menos en la tensión de tener deudas médicas y más en recuperarse”.

¿Qué debe hacer después de recibir una factura médica inesperadamente alta?

Primero, determine si cumple los requisitos para recibir atención de beneficencia. La ley federal requiere que los hospitales sin fines de lucro reduzcan o cancelen las facturas de las personas según los ingresos del hogar. Para determinar si usted califica, haga una búsqueda en internet del hospital o proveedor de atención médica junto con la frase “atención de beneficencia” o “política de asistencia financiera”. Dollar For, una organización sin fines de lucro, también ofrece una herramienta simplificada en línea para los pacientes.

Luego apele según las disposiciones de la Ley de Ausencia de Sorpresas, una ley federal que dice que las aseguradoras deben cubrir razonablemente cualquier servicio proporcionado por un proveedor relacionado con atención médica de emergencia y algunos servicios que no son de urgencia sin importar si dicho proveedor no está en la red de su seguro de salud. Si le cobran más de lo que está acostumbrado o de lo que prevé cuando recibe servicios dentro de la red, esa factura podría ser ilegal.

Asimismo, es importante que siempre pida una factura detallada. La facturación médica es notoriamente complicada y está llena de errores. Una factura detallada incluye los códigos de facturación de toda la atención recibida. Si hay algo que no coincide entre esos códigos y la atención brindada, impugnar su factura puede generar cambios.

Por último, compare siempre la “explicación de beneficios” de su compañía de seguros con la factura. La factura del hospital debe coincidir con la explicación de los costos que están cubiertos y los que no. Si no es así, usted tiene otra razón para no pagar y para solicitarle al proveedor que primero trabaje más con su compañía de seguros.