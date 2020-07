El plan del gobierno para evitar que los contagios del COVID-19 no continúen en aumento no tiene sentido para tres economistas, quienes opinan que los sectores comerciales y de servicios no deben volver a cerrarse, mientras el turismo debería restringirse por ahora o tener controles de seguridad bien estrictos.

“No hace sentido reactivar al turismo. La promoción debería ser que no vengan. En esta coyuntura, la economía del visitante se debe amputar, incluyendo la diáspora, para salvar al resto de los sectores pues los costos asociados en tratamientos médicos y el impacto en otros sectores y en cierres parciales exceden los beneficios que pueda generar el turista”, manifestó el economista José Caraballo Cueto.

Indicó que el turista gasta, en promedio, entre $800 y $1,000 por visita a la isla, eso incluye alojamiento, comidas, tranpsortación terrestre y las compras que hace. La contribución del turismo a la economía es 7%, mucho menos que el comercio, los servicios y la manufactura, sectores que, según él, son los que se deben proteger en este momento.

Mencionó que Nueva York, donde el turista gasta mucho más dinero que en Puerto Rico, le está diciendo a los visitantes que no vayan. “Aquí deben concentrarse en el turismo local, es una buena oportunidad para quedarnos aquí. Es un ‘win-win’ (ganar-ganar) para las hospederías”.

Para el también profesor de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, el turismo debe aprovechar estos meses para prepararse para su temporada alta. “De nada sirve abrir ahora, y causar una debacle en el sistema hospitalario, que colapse y que no puedan estar listos cuando empiece la temporada alta”.

Opinó que es irresponsable el cerrar sectores económicos y no hacer más nada, pues hay familias, empleados y suplidores que dependen de esos sectores para su sustento.

Por ello, insistió en que el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal deberían utilizar parte de los más de $4,000 millones que hay para el pago de la deuda para crear un programa similar al de la Administración de Pequeños Negocios (SBA por sus siglas en inglés) que proteja el pago de la nómina (PPP por sus siglas en inglés) y a mantenga a flote a las pymes.

“A estas alturas del juego, en Puerto Rico debería crearse un programa criollo del PPP de SBA que ayude a empleados y negocios impactados”, aseveró Caraballo Cueto. Entre los negocios que podrían requerir esa ayuda mencionó a hospederías, bares, taxistas, restaurantes, operadores de excursiones y negocios de artesanía. “Si la economía colapsa, los bonistas cobrarán menos. A ellos también les conviene que la economía despegue para que le puedan pagar la deuda”.

Por su parte, su colega José Alameda, señaló que en este momento hay que evaluar qué es más importante: si la aportación económica del turismo o el aumento en los contagios que puedan producir y conllevar al colapso del sistema hospitalario.

“Hay que ser más científico y sistemático y basarse más en la ciencia, por ahora. Mira lo que ha pasado en Houston, siendo una ciudad especializada en cuestiones médicas y de salud, tiene hospitales desbordados y están pensando mover a los pacientes a otras ciudades”.

Para Alameda, en este momento el problema son las fronteras. “La llegada de gente puede traer una fuente de contagios mayor, que es lo que se quiere evitar. No sé cómo van a controlar a la gente que llega y a los sitios que visitan”, comentó.

Mientras, la también economista Heidie Calero, cuestionó qué hizo el gobierno durante los pasados cuatro meses para prepararse. “Hay esfuerzos de apertura, pero no hay coordinación. Se supone que anticiparan y se prepararan para tener las pruebas suficientes y que agilizaran los resultados. Si iban a abrir el turismo, tenían que tener los mecanismos de control”.

“El secretario de Salud les ha dicho a los turistas ‘si no tienen la prueba molecular, no vengan’. Y por otro lado, queremos proyectar que no tenemos problemas y que vengan a las playas. ¿En serio? Esos son los conflictos irreconciliables”, manifestó Calero, al tiempo que indicó que hoy CNN informó que en Puerto Rico los contagios del COVID-19 han aumentado.

“El turismo es solo una parte de la economía. Después del COVID-19, si tenemos un 60% de la economía será mucho; ni siquiera las ayudas de SBA van a salvar a las pequeñas y medianas empresas”, dijo con pesar la economista.