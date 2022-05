Con el último día del año fiscal 2022, terminarán también las labores de Rodrick Miller, principal oficial ejecutivo (CEO por sus siglas en inglés) de Invest Puerto Rico, anunció hoy el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre.

“La junta de directores de Invest Puerto Rico aceptó la decisión de Rodrick Miller de terminar sus labores como principal oficial ejecutivo de Invest Puerto Rico al concluir su contrato el 30 de junio de 2022. Reconocemos la excelente labor realizada en la estructuración y primeros logros de la organización, aceptamos su determinación con máximo respeto y agradecimiento por su gran compromiso durante los pasados tres años”, sostuvo Cidre en declaraciones escritas.

“No cabe duda de que Rodrick ha cumplido con su misión en InvestPR en esta fase inicial, dejando un andamiaje organizacional que continuará cimentando la transformación económica de Puerto Rico mediante la atracción de nuevos negocios e inversión”, agregó el secretario.

Miller no explicó las razones por las que no continuará al frente de InvestPR. En sus declaraciones dijo que le notificó a la junta de directores que no renovaría su contrato, el cual vence este próximo 30 de junio. Este ocupa el cargo desde el año 2019.

“Puerto Rico vive un momento histórico en el que tiene la oportunidad única de trazar el futuro que quiere y merece. Esto incluye poner en marcha una estrategia de transformación económica arraigada en planes de atracción de inversión de capital a la isla que redunden en la creación de más y mejores empleos”, expresó el renunciante.

Señaló que han sido años de retos, y pese al huracán María, la crisis fiscal y la pandemia, la resiliencia puertorriqueña es el ingrediente clave que impulsará la transformación que el país necesita.

“Dejo a InvestPR en manos de un equipo altamente comprometido y capaz de continuar la misión”.

Entre sus logros y los de su equipo mencionó: compromiso de inversión de capital de $330 millones; compromiso de 8,500 nuevos empleos bien renumerados; la creación de 1,200 nuevos negocios; el facilitar el establecimiento de nuevas empresas como Amazon Web Services y las manufactureras de biociencia CytoImmune, OcyonBio y Aurobindo y decenas de otras empresas en el sector de tecnología, finanzas y exportación de servicios.

Asimismo, incluyó la participación en casi 100 eventos internacionales que han generado prospectos serios y negocios cerrados, como BIO International, SelectUSA, South by Southwest, Tech Crunch y Disrupt; circuito de misiones comerciales a mercados clave en los Estados Unidos y Europa, así como la contratación con socios para la generación de prospectos en Europa y América Latina; y la creación de la plataforma Impeller, que conecta a inversionistas de todas partes del mundo con empresas en Puerto Rico en busca de capital.

Estos y otros esfuerzos, según Miller, han sido críticos para destacar la propuesta de valor de Puerto Rico como destino de inversión de calibre mundial.