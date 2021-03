La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, recalcó la importancia de que Puerto Rico salga del proceso de bancarrota lo antes posible para comenzar a reconstruir la economía y atraer inversionistas e industrias que ayuden a reforzar las finanzas de la isla.

Jaresko participó de una sesión de preguntas y respuestas moderada por el subdirector de El Nuevo Día, Rafael Lama Bonilla. La directora ejecutiva de la JSF contestó las interrogantes que los lectores sometieron mediante Facebook y redes sociales en relación al Plan de Ajuste (PDA) enmendado que el ente fiscal presentó el lunes ante la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain.

La expectativa del nuevo Plan es de borrar de los libros del gobierno unos $35,000 millones en deudas para dejar esas cuentas en poco más de $7,000 millones y eliminar por completo otros $55,000 millones en obligaciones actuariales, es decir, con pensionados.

Ayer, Jaresko señaló que el PDA enmendado es una solución que Puerto Rico “puede pagar” y podría tener el potencial de sacar al gobierno de Puerto Rico del proceso de bancarrota este mismo año.

De confirmarse el PDA enmendado, según Jaresko, el gobierno de Puerto Rico habrá modificado el 90% de los cerca de $72,000 millones en bonos que emitió a lo largo de los años.

Explicó, además, que el nuevo PDA reduciría las obligaciones por concepto de bonos, otras deudas del gobierno central e intereses en casi 80%.

De ese 80% de alivio que alega la JSF, en la práctica, la mayor parte vendría por el recorte que verán los acreedores no asegurados, es decir, suplidores y contratistas.

Jaresko sostuvo que, de ser aprobado, el plan debería entrar en vigor el 1 de julio pero que, probablemente, no se aprobará a tiempo. La funcionaria indicó que la meta es contar con un plan aprobado y confirmado antes de que finalice el 2021.

Reducción sustancial de la deuda

Jaresko resaltó que, antes de la aprobación de la Ley Promesa, la deuda del gobierno de Puerto Rico era de $90,000 millones, pero luego de la aprobación de la legislación, y mediante el proceso de negociación, redujeron el monto a $35,000 millones.

Además, antes de la ley, el gobierno pagaba 30 centavos de cada dólar para la deuda, pero ahora pagará menos de ocho centavos por cada dólar.

“También incluimos una disposición mediante el cual reclamaciones pequeñas no aseguradas de individuos de $10,000 o menos, o en el caso de múltiples reclamaciones de un individuo de $20,000 o menos, serán pagadas en su totalidad. Además, tenemos un mecanismo para que las personas puedan reclamar el pago de pensiones, reembolsos por concepto de impuestos, pagos de salario retrasados; después que los reclamos sean validados, los pagos se emiten en un máximo de 120 días”, explicó Jaresko.

Jaresko añadió que, en promedio, los pagos de reclamos son de un 44% sobre la deuda de $35,000 millones, lo que coloca el PDA de Puerto Rico dentro del 25% de los mejores acuerdos para el pago de deudas de un estado o ciudad.

Pagos para los pensionados

Jaresko recalcó, nuevamente, que la intención de la JSF nunca ha sido recortar los pagos para pensionados, pero no tuvieron otra opción pues no había dinero para continuar realizando los pagos a los trabajadores retirados.

Además, enfatizó que los pensionados se ganaron esos pagos y subrayó que la mayor parte de la deuda, $55,000 millones, pertenece a temas de las pensiones.

“La Junta se ha asegurado de pagar las pensiones pese a que el fondo para pensiones no tiene dinero. El gobierno ha pagado más de $2,000 millones por año, del dinero del presupuesto general, en pensiones (PayGo). Solo recortaremos, en un 8.5%, los pagos de pensiones de $1,500 o más mensuales. Esto significa que, de un total de 165,000 pensionados, 120,000, o un 72-73% no verán reducciones en sus pagos de pensiones. La deuda en pensiones experimentará un porciento de recobro de casi el 90 por ciento, el más alto contenido en el plan”, dijo Jaresko.

“He hablado con pensionados en todos los lugares a los que he ido y lo entiendo. Pero repito, la Junta no quiere recortar las pensiones... el punto que es no hay dinero para pagar las pensiones. El gobierno ha utilizado $2,000 millones en los pasados años para pagar las pensiones. Un total de 45,000 personas tienen pensiones de $3,000 o más, que son las personas que verán sus pensiones recortadas. No queríamos hacerlo, pero es que no había otra opción”, enfatizó Jaresko.

Además, recalcó que el plan establece un fondo de reserva que recibirá inyecciones constantes de dinero para pagar las pensiones a futuro. Del mismo modo, el plan contiene un mecanismo que eliminaría los recortes para pensionados que reciben $1,500 o más dependiendo del comportamiento de la economía y si el gobierno tiene más ganacias que gastos.

¿Porqué no realizaron más recortes a los bonistas?

Jaresko sostuvo que recortaron lo máximo posible dentro de los acuerdos alcanzados.

“Hay que entender que cuando hay personas, en un lado, hablando de que tienen mucho dinero... si siguen diciendo, por ejemplo, que tienen mucho dinero, que tienen mucho dinero para el pago de pensiones, los acreedores piensan que tienes mucho dinero para pagarles a ellos. Los acreedores sostienen que tienen una prioridad garantizada por la Constitución. Así que estamos construyendo acuerdo y balanceando estas cosas. La Junta piensa que este acuerdo es el más justo y balanceado que podemos alcanzar. Si persisten los argumentos de que hay mucho dinero, pues entonces surge la interrogante de ¿a quién le pagas con ese dinero?”, sostuvo Jaresko.

“En estos momentos hemos armado un plan que puede ser ratificado, basado en proyecciones realistas... si la economía crece con rapídez, pues eso sería muy bueno, pues habría más dinero para servicios, más dinero para las pensiones. Pero toda esto ocurrió antes de yo llegar, y comenzó con la premisa de ’asumir que tienes mucho dinero, gastarlo y, al final, no tener suficiente’. Por eso terminaron solicitando prestamos para cubrir gastos operacionales. Por esto terminaron prometiéndole a los pensionados aumentos en beneficios y no poder financiarlos. Ser realista es una parte importante de tener un plan, pues nadie quiere encontrarse en otra situación de bancarrota 11, 12 o 15 años en el futuro”, añadió Jaresko.

Legislación adicional

Por su parte, Jaresko señaló que la JSF continúa trabajando con la Legislatura para aprobar las medidas y proyectos necesarios para dar paso a los mecanismos contenidos en el plan. Dichas leyes deberían estar aprobadas, o cerca de ser aprobadas, cerca del inicio de la implementación del plan, de ser aprobado.

“El plan contempla que se aprobará legislación en o antes de la fecha en que se implementará oficialmente. Por ejemplo, la legislación establecería mecanismos que permitirían algunas transacciones, como las deudas de obligación general (GOs) y el permiso para emitir nuevos bonos. Pero sabemos que no hay nada seguro, así que seguimos trabajado con la legislatura para alcanzar esas metas”, contestó Jaresko.

“Yo espero poder llegar a acuerdos con la Legislatura porque todos queremos acabar con la bancarrota y comenzar a crecer al economía nuevamente. Espero que podamos trabajar juntos sobre todos los avances logrados para que Puerto Rico pueda comenzar a caminar nuevamente”, añadió la funcionaria.

Inicio de los pagos de la deuda

Por otro lado, Jaresko dijo que, de todo salir bien y el plan ser aprobado, el primer pago de la deuda se realizaría el 1 de enero de 2022. El gobierno realizaría dos pagos para saldar la deuda, cada año, por los próximos 25 años, indicó Jaresko.

Desglose de la deuda de $35,000 millones

Mientras, Jaresko explicó que el desglose de los acreedores que componen la deuda de $35,000 millones del PDA son unos $19,000 millones en bonos de obligaciones generales y bonos de la Autoriad de Edificios Públicos (PBAs); unos $3,000 millones en bonos del Servicio de Retiro de Empleados (ERS); y unos $13,000 millones en reclamaciones de acreedores y otras reclamaciones no aseguradas.

Al ser cuestionada si entendía que los bonistas se llevaron la tajada más grande del bizcocho a cuestas de los suplidores y contratistas cuyos reclamos no son asegurados, Jaresko contestó que “tratamos que se pagara lo más posible a las personas con reclamos, dentro del marco permitido por la Ley Promesa, pero asegurándonos que el gobierno de Puerto Rico también pueda funcionar y ofrecer servicios. Tratamos de llegar a un balance ideal”.

¿Qué pasaría si no se llega a un acuerdo con el 100% de los acreedores?

“Es posible que el plan sea ratificado sin tener acuerdos con el 100% de los acreedores. La jueza Taylor Swain tomaría una decisión que cumpla con los requisitos establecidos bajo Promesa de ser un plan asequible y justo, pero prefiero no llegar a esa conclusión porque seguimos en un proceso de mediación con los grupos de acreedores con los que no tenemos acuerdos”, contestó Jaresko.