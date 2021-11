Consciente de la necesidad de impulsar la actividad económica desde la base comunitaria y de las oportunidades que existen en las comunidades, con el potencial de centrarse en la economía solidaria, la Fundación Comunitaria de Puerto Rico (FCPR) continúa promoviendo el establecimiento de incubadoras para el desarrollo de microempresarios.

Recientemente, representantes de 11 organizaciones sin fines de lucro se certificaron como administradores de incubadoras de microempresas comunitarias y solidarias.

Unos 16 representantes, provenientes de las 11 organizaciones, ubicadas en Adjuntas, Arecibo, Caguas, Ceiba, Sabana Grande, San Juan, Maricao y Toa Baja, obtuvieron la certificación de Incubadora de MicroEmpresas Comunitarias Solidarias (iMECs). También se certificó un representante del municipio de Toa Baja.

El currículo de la certificación incluye conceptos de la economía solidaria, detalla las herramientas para la incubación de proyectos de autogestión empresarial, presenta modelos para la estructura operacional de una iMECs, desarrolla destrezas para la contratación y manejo de los recursos humanos, entre otros temas.

PUBLICIDAD

Los talleres, que constaron de 35 horas de formación, culminaron el 17 de noviembre de 2021. No obstante, los participantes que implementen el modelo recibirán acompañamiento y mentoría de los proveedores de la certificación, Consultores Comunitarios Inc.

Una de las participantes, Migdalia Pérez Montalvo, coordinadora de microempresas de la Asociación Comunidades Unidas Trabajando Solidariamente (ACUTAS) y dueña de la microempresa MAMY’s Sweets & Food, dijo que la capacitación le permitió “adquirir nuevas herramientas para trabajar en la comunidad, para llevar de la mano a las personas que tienen una idea de negocios, un acompañamiento eficaz. Aprendimos una manera de activar la economía de manera solidaria, y eso es importante porque luego de María aprendí que no es la ganancia de uno solo o unos pocos, sino de una comunidad completa”. Pérez Montalvo comenzó sola su negocio de comida y ahora ya tiene tres empleados.

Este es el segundo ciclo de talleres conducentes a la certificación —el primero se celebró en el 2019 y participaron 12 organizaciones, de las cuales nueve se encuentran muy activas incubando microempresas solidarias.

Una de las participantes de ese primer ciclo, Jarelly Flores Torres, directora ejecutiva de Eco Recursos Comunitarios, Inc. (ERCO), que tiene a su cargo la incubadora GANAS, destacó que “en ERCO llevábamos tiempo haciendo procesos de incubación, pero no fue hasta que me certifiqué en el modelo iMECs que mi visión cambió. El modelo solidario era algo que ya aplicábamos a nuestro currículo de incubación, pero el certificarme me ha permitido tener más conciencia de los principios de la solidaridad; un modelo que agrega valor a nuestra economía local favoreciendo a todos los que participan de esta, incluyendo el medio ambiente”.

PUBLICIDAD

“Esta certificación, también nos ha brindado una serie de herramientas útiles que hemos logrado incorporar a nuestros procesos de incubación; con la finalidad de promover, de forma más efectiva, estos principios entre nuestros participantes. Para que éstos continúen esparciendo la semilla de la solidaridad dentro de sus comunidades. Un ejemplo es el empresario de “coffee shops” que opta por tazas comestibles para evitar el uso de vasos desechables. ¡Es una economía en la cual todos ganamos!”, añadió Flores Torres.

Desde el 2009 hasta el presente año, GANAS ha incubado 216 ideas de negocios, desarrollado 64 microempresas y otorgado nueve micro préstamos.

“Celebramos que con esta iniciativa estamos activando la economía desde la misma base de la comunidad. Incidiendo en el fortalecimiento de los capitales comunitarios, para desarrollar prosperidad personal y comunitaria. De esta forma continuamos fortaleciendo el capital humano y social en nuestras comunidades”, dijo el presidente y principal oficial ejecutivo de la FCPR, Nelson I. Colón Tarrats.

La FCPR ha definido una teoría de cambio, cuyo componente medular es la estimulación de los capitales comunitarios para lograr prosperidad comunitaria y justicia social. Los capitales comunitarios, son: personal, social, físico, financiero, cultural y ambiental.

Nelson Reyes-Del Valle de Consultores Comunitarios (ConsultCom) indicó, “que Puerto Rico necesita impulsar la autogestión empresarial desde lógicas solidarias. Nuestro modelo de Incubadora de MicroEmpresas Comunitarias Solidarias (iMECs) es una alternativa para aquellas entidades que quieren facilitar procesos de desarrollo económico”.

Las organizaciones e incubadoras que participaron en este ciclo fueron: Fundación Bucarabón, Instituto Investigación y Acción en Agroecología, Ecorecursos Comunitarios, Casa Tereques, Centro Paz para Ti, Aprodec-Centro Ecoturístico del Este, Corporación de Desarrollo Comunitario y Económico, Casa sin Fronteras, Centro Sor Isolina Ferré, Connecting Paths y Acutas- Asociación Comunidades Unidas Trabajando Solidariamente.

La iniciativa cuenta con el apoyo de Rural Development, y el ciclo de 2019 contó con el apoyo del Center for Disaster Philanthropy.

La Fundación Comunitaria es una organización filantrópica con una trayectoria de 35 años de colaboración con donantes y con las comunidades. Es la primera de esta naturaleza en el Caribe y América Latina y la única en su clase en Puerto Rico. Es reconocida como una organización 1101.1 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico y como una organización 501(c)(3) del Código de Rentas Internas Federal, por lo que dependiendo de su estatus contributivo, el donante podrá reclamar deducción sobre su contribución.