En plena pandemia, la situación de los proveedores de salud luce en extremo complicada y amenaza con ponerse peor, si en efecto, Puerto Rico perdiese unos $1,054 millones en fondos Medicaid dirigidos al plan de salud Vital que administra el gobierno.

Esta semana se dio a conocer que la gobernadora le pidió al gobierno federal que le permita transferir esos fondos al siguiente año fiscal que comienza el 1ro de octubre. Los $1,054 millones representan poco más de una tercera parte de los $2,916.2 millones que fueron asignados a la isla para el presente año fiscal y que no se han utilizado.

“Es horrible. Lo que eso significa para todos nosotros, los proveedores de salud, es que los esfuerzos que hacemos en Washington se ven frustrados por la inacción del gobierno. Eso envía un mensaje a Washington y habrá que ir a explicar cosas que yo no hice”, reaccionó Jaime Plá, presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales, ante la posibilidad de que esa tajada millonaria de fondos se pierda.

PUBLICIDAD

Plá indicó que el pasado año la isla perdió otros $500 millones que fueron asignados tras el huracán María y que el Departamento de Salud no utilizó.

“Los proveedores no tenemos un buen reembolso, hay pacientes con necesidades que no reciben todos los servicios. Las razones (para no haber usado los fondos) no tienen perdón ante las necesidades que tienen proveedores y pacientes”, agregó.

Mientras, la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) comentó que, desde que el gobierno federal aprobó dichos fondos, la entidad empresarial alertó al Departamento de Salud local que tenía que usarlos eficientemente para no perder credibilidad.

“Es una situación sumamente lamentable porque ese dinero se necesita en Puerto Rico. Definitivamente, esto va a ser un problema”, manifestó Luis Pizarro, presidente del comité de Salud de la CCPR, quien lleva una década yendo a la capital federal a solicitar apoyo para la industria de salud en la isla.

Pizarro explicó que el gobierno estaba obligado a usar esos fondos para cinco cosas: aumentar el pago a los médicos, aumentar el pago a los hospitales, costear el pago de medicamentos para hepatitis, costear el pago de la prima de la parte B de Medicare y aumentar el número de pacientes en el plan de salud del gobierno, conocido como el Plan Vital.

“La ejecución en Puerto Rico sigue siendo el problema”, dijo por su parte, Juan Carlos Agosto, presidente de la CCPR. Sin embargo, ambos camaristas indicaron que aunque el gobierno local falló en no ser más proactivo en este asunto medular para el país; lo cierto es que el gobierno federal aprobó el dinero en diciembre pasado, restando solo nueve meses para ejecutar y en medio de una pandemia. “Es una culpa compartida”, agregó Pizarro.

PUBLICIDAD

Para Linda Ayala, directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de Comunidad (AFC), Puerto Rico no tiene tiempo que perder y hay que buscar la manera de retener esos fondos. Dijo que es lamentable que exista el riesgo de perderlos, habiendo más de 200,000 personas que no pueden pagar un seguro privado y no tienen el plan del gobierno.

Sostuvo que urge convencer al gobierno federal de que permita flexibilizar los requisitos de CMS -Centros de Servicios de Medicare y Medicaid-, de modo que esas personas entren en el Plan Vital.

Contradicción en Salud

De otro lado, las farmacias y proveedores de salud están a la espera de que la gobernadora firme el Proyecto del Senado 1658 que establece que las aseguradoras deben respetar el criterio médico en las recetas y acorta además el tiempo de aprobación.

Esa medida fue uno de los proyectos de administración que la gobernadora Wanda Vázquez sometió en la pasada sesión extraordinaria, convocada a pocos días antes de la primaria.

Fuentes de este diario, que prefierieron no se les identificara, han indicado que existe presión para que el proyecto no sea firmado por la gobernadora. Una de las fuentes dijo que la medida aún está en la Cámara de Representantes y que podría ser “engavetado”.

“Yo lo dije desde el principio, esto era un proyecto de campaña política”, expresó María Isabel Vicente, consultora de farmacias. “¿Cómo es posible que el gobierno tenga más de $1,000 millones para salud y haya un pueblo lleno de necesidades de salud? Por un lado, ASES dice que no tiene dinero para costear el P del S 1658, y por el otro, la gobernadora dice que no se pudo usar todo el dinero y habría que devolverlo”.

PUBLICIDAD

Mientras, Ayala dijo que la gobernadora está en una encrucijada. Si lo firma debería asegurarse de que el proyecto es ejecutable y hay los fondos; y si no actúa sobre la medida, tendrá que explicarle al país. “No puede haber engaños, Hay que actuar con honestidad intelectual por el bien del pueblo”.