Flanqueada por los directivos de más de una veintena de organizaciones que representan al sector empresarial del país, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, anunció ayer su agenda de trabajo para impulsar el desarrollo económico de Puerto Rico y, a su vez, “posicionar” al territorio estadounidense ante el nuevo Congreso federal.

Tras el junte, que se celebró ayer en el Centro de Convenciones, empresarios y ejecutivos de sobre una decena de organizaciones firmaron un memorando de entendimiento para avanzar lo que sería la agenda económica de Puerto Rico en Washington.

“Hoy es un día importante porque significa que Puerto Rico y el sector de negocios tienen una sola agenda económica en el Congreso y nos permite aunar esos esfuerzos para visitar oficinas en el Congreso y a las agencias federales… es mi carta de trabajo sobre lo que vamos a estar haciendo”, indicó González, concluido el encuentro.

Piden la transición a SNAP

La legislación incluida en el acuerdo de entendimiento va dirigida a convertir a Puerto Rico en un “hub” de desarrollo económico y manufactura; extender el Seguro Social Suplementario (SSI) a los beneficiarios de ese programa federal en la isla; hacer permanente el Crédito por Trabajo; llevar a otro nivel, la industria de carga aérea; conseguir que toda la isla se designe como zona de oportunidad y mejorar las tarifas de Medicare Advantage. Este último asunto, dijo la comisionada residente, ayudaría a la permanencia de proveedores de servicios de salud.

González reconoció, sin embargo, que de toda la legislación, es la extensión del SSI el “reto más grande”.

El año pasado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que no es “inconstitucional” que el Congreso federal no extienda el programa a Puerto Rico. Ello, sin embargo, no significa que “uno puede condonar el discrimen”, dijo González. “Es nuestra labor y nuestra función dar esa lucha”, sostuvo.

González destacó también la legislación federal que permitiría que la industria farmacéutica y de equipo médico en la isla reciba incentivos contributivos; y la transición de Puerto Rico del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), lo que representaría un alza tanto en la asignación de fondos que recibe Puerto Rico como en el número de beneficiarios que podrían cualificar para tal ayuda.

La comisionada destacó otras propuestas en bienes raíces, seguros y cinematografía.

“Parte de la legislación está radicada, otra va a ser radicada, pero todo este grupo de profesionales, de industrias, de sectores de negocios de Puerto Rico serán parte del cabildeo en este esfuerzo con el Congreso, estamos en una fase perfecta porque estamos comenzando en este nuevo Congreso”, indicó.

Explicó que, como parte del esfuerzo, será ella quien coordine las visitas del grupo de empresarios locales a representantes federales. “Esto no es un grupo político, esto es un grupo de trabajo que, de la mano con la gestión de gobierno que vamos a estar haciendo, vamos a avanzar esta discusión en el frente legislativo federal y en el frente Ejecutivo”, expuso.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Industriales, Eric Santiago, dijo que el organismo acoge cualquier propuesta que sea dirigida al desarrollo económica del país.

Sostuvo que la iniciativa de atraer nueva inversión en el sector de dispositivos médicos “va en la dirección correcta”. “Puerto Rico aspira a mejores salarios para los trabajadores. Puerto Rico aspira a mejores condiciones para sus trabajadores”, expuso.

Al igual que Santiago, el presidente de la Asociación de Productos Hecho en Puerto Rico, Jorge Ramírez, dijo favorecer cualquier medida que redunde en beneficios para el desarrollo económico, pero destacó la transición de PAN a SNAP.

“Hecho en Puerto Rico tiene socios que son agricultores, pero tiene socios que son industriales y tiene socios que son dueños de supermercados, este tema de SNAP nos impacta a todos”, señaló.

“Nosotros, como representantes del pequeño y mediano comerciante, siempre hemos sido muy vocales buscando alternativas para lo que representa el motor de todo el país, que somos nosotros, las Pymes. Realmente, estamos marcando la diferencia…”, dijo Lourdes M. Aponte, presidenta del Centro Unido de Detallistas.