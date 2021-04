La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dio otro paso para conseguir la confirmación del Plan de Ajuste (PDA, en español o POA en inglés) del gobierno central al llegar a un entendido preliminar con dos de las principales aseguradoras municipales que respaldan la deuda de Puerto Rico y que resolvería, de un tirón, al menos otras dos acreencias.

El entendido preliminar se consumó este lunes, cuando el organismo fiscal y Assured Guaranty y National Public Finance Guarantee pactaron para poner fin a las reclamaciones de ambos aseguradores contra el gobierno central por la retención de fondos que antes debieron utilizarse para pagar los bonos de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Autoridad del Distrito de Convenciones (ADC).

Pero, a su vez, el entendido a nivel del gobierno central por los fondos conocidos comúnmente como “clawback” sentó las bases para otros dos acuerdos.

“Assured Guaranty ha respaldado consistentemente un enfoque abarcador y negociado a los retos fiscales actuales de Puerto Rico. Apoya el acuerdo de respaldo a la reestructuración (PSA, en inglés) de Obligaciones Generales y la Autoridad de Edificios Públicos como parte de una solución comprensiva que también atiende créditos relacionados, incluyendo la (ACT) y la (ADC) de una manera que respeta los derechos legales de Assured y consigue la meta ulterior de conseguir la conclusión razonable y expedita de los procesos de Título III”, indicó la aseguradora municipal en declaraciones escritas.

Privatizarán los peajes

En el segundo acuerdo, la JSF y ambos aseguradores municipales también acordaron poner fin a las disputas por los bonos de la ACT, en una transacción que modificaría la deuda vigente de esa corporación pública a cambio de unos $1,634 millones en efectivo y bonos.

Según un resumen de los términos del acuerdo divulgado por la JSF a través del repositorio de documentos de la Junta Reglamentadora de Valores Municipales (MSRB), para consumar el acuerdo con la ACT, el gobierno tendría que entrar en un proceso de privatización para gestionar el cobro de peajes en Puerto Rico y pagar a los bonistas.

La deuda reestructurada de la ACT tendría una vigencia de 40 años, pagaría en promedio 5% de interés y entre otras cosas, estaría compuesta por bonos corrientes y aquellos que contribuyeron a la crisis fiscal de Puerto Rico, es decir, los bonos de apreciación de capital o CABs.

La propuesta de reestructuración en la ACT supondría que los bonistas recuperarían alrededor del 40% de lo que prestaron a la corporación pública.

Además, como parte de este acuerdo, la JSF aceptó pagar a los abogados, asesores y bonistas de la ACT sentados a la mesa de negociación unos $125 millones en honorarios y comisiones, descritos en el acuerdo como “costos de consumación”.

Considerando los costos de consumación que se pagaron en la reestructuración de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), los costos propuestos en Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central y los costos de consumación propuestos en ACT y ADC, Puerto Rico pagaría a los bonistas que se han sentado en la mesa de negociación, sus abogados y asesores alrededor $867 millones. La cifra es separada de los sobre $1,000 millones pagados por la JSF y el gobierno en asesores, abogados y consultores bajo el Título III de Promesa.

El Distrito de Convenciones iría al Título III o Título VI

En el tercer acuerdo, la JSF se comprometió a intercambiar los bonos vigentes de la ADC, pagaderos con una tajada del impuesto a la ocupación hotelera, con $112 millones así como al menos otros $15 millones en costos de consumación para los abogados, asesores y firmas de inversión sentados a la mesa de negociación.

Según la JSF, para facilitar el acuerdo en la ADC, el organismo fiscal tendría que radicar un pedido de bancarrota bajo el Título III de Promesa o una modificación de su deuda, lo que se radicaría bajo el Título VI de la ley federal.

Ese trámite se atendería en paralelo con el PDA del gobierno central se indicó.

Los nuevos acuerdos, a juicio del organismo fiscal, aumentarían el respaldo de los acreedores al PDA del gobierno central, pero no afectaría el servicio anual que la deuda ha fijado como tope y que rondaría unos $1,150 millones, considerando la deuda reestructurada de Cofina.

Ambos entendidos sentarían las bases para modificaciones similares en la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), reza el documento de la JSF.

Cuando, en el 2016, el ex gobernador Alejandro García Padilla declaró que la deuda era impagable, el gobierno retuvo los recaudos de peajes, arbitrios de gasolina y recaudos del impuesto de ocupación hotelera, entre otros. Ese acto, se convirtió en una controversia con Assured y National, aseguradoras que respaldan la deuda de ACT y similares que evolucionó hasta convertirse en una reclamación contra el gobierno central por los llamados recaudos sujetos a “clawback”.

El acuerdo entre la JSF y Assured y National provee para que estas entidades recuperen una tajada de tales recaudos sujetos a “clawback”.

En ese caso, las aseguradoras recibirán otra tajada del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) cuando los recaudos por ese impuesto rebasen las proyecciones del plan fiscal 2020.

Dicho pago se daría por espacio de 30 años, hasta un máximo de $175 millones al año y se haría a través del Instrumento de Valor Contingente o CVI, en inglés. El CVI se creó como parte del acuerdo entre la JSF y ciertos bonistas del gobierno central y la Autoridad de Edificios Públicos.

La JSF debe radicar un nuevo PDA en el transcurso aproximado de un mes para incorporar estos nuevos acuerdos, así como el pacto preliminar entre los bonistas de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) y que también se confirmó hace poco más de una semana.

Falta la pieza económica

Este martes, durante un foro en la Pontificia Universidad Católica de Ponce, el presidente de la JSF, David Skeel, catalogó el acuerdo con Assured y National como otro paso en el proceso de reorganización financiera de Puerto Rico.

Skeel, quien sostuvo que la reestructuración de la deuda de Puerto Rico no es solo un asunto financiero sino también una cuestión moral, señaló que si todo marcha según lo previsto, la reestructuración del gobierno central debe completarse “temprano” en el 2022.

“No podremos llegar a acuerdos con todos los acreedores”, dijo Skeel al indicar que a mayor número de acreedores suscribiendo el PDA, más factible será la confirmación de este por parte de la jueza Laura Taylor Swain, quien preside los Casos de Título III de Puerto Rico.

Durante el foro, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, reiteró que los esfuerzos de reestructuración concederán alivios significativos a Puerto Rico.

Jaresko sostuvo que cada día el proceso de bancarrota le cuesta a los puertorriqueños. A manera de ejemplo, explicó que una economía bajo el Título III de Promesa significa que los graduados universitarios no encuentran los empleos que necesitan mientras las acciones de los bancos locales en Wall Street no aprecian lo suficiente.

Pero, a su vez, Jaresko reconoció que el entorno económico de Puerto Rico no será el mejor una vez se agoten los fondos federales y que, por ello, el gobierno debe adoptar las reformas que se ha negado a implementar por los pasados cuatro años, incluyendo requerir a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) que trabajen y eliminar la rigidez en la contratación de recursos humanos que todavía prevalece en Puerto Rico con asuntos como el despido injustificado.

“La asistencia federal se ha convertido en un gran desincentivo al trabajo”, dijo Jaresko al indicar que aparte del PAN, la normativa federal para cualificar para los programas de vivienda también desalienta a los beneficiarios de estos programas a trabajar.

“El gobierno no está ansioso de tenernos en áreas que no son nuestro mandato”, agregó Skeel al indicar que aunque la JSF reconoce que la economía de Puerto Rico vendría a menos en los años venideros, el organismo no tiene autoridad en ley para actuar de otra forma.