La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) certificó un nuevo plan fiscal para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que reconoce un alza en el consumo de electricidad de Puerto Rico, pero no provee más dinero como reclaman los bonistas objetores de la corporación pública, informó el director ejecutivo del organismo, Robert F. Mujica Jr .

Así las cosas y al reiterar que la AEE no podrá pagar más de $2,600 millones en acreencias, Mujica Jr. reveló que el organismo que controla las finanzas públicas del territorio estadounidense entablará conversaciones con la administración de Jenniffer González Colón para pagar a los bonistas, pero utilizando una fuente de recaudos externa a la AEE que quedaría por identificarse.

“Cómo encontremos los recursos va a ser importante porque podría ser que todavía tengas que tener un cargo en aras de reembolsarlo, pero la línea final es que los abonados no estarán pagando por los $2,600 millones “, dijo Mujica Jr.

“Es decir, ya no es necesariamente requerido un cargo para cumplir (con el servicio a la deuda)... hay que asegurarse, al final del día, de que haya una fuente de recaudos creíble, que los bonistas se sientan cómodos con que recibirán (su pago). Esa es la única limitación”, dijo Mujica Jr. en una sesión con periodistas para ofrecer algunos detalles del plan fiscal de la AEE 2024.

Mujica Jr. dijo estar conciente de tales aseveraciones, pero no quiso develar qué alternativas podrían emplearse para allegar $2,600 millones a la mesa de negociación.

El funcionario reconoció, sin embargo, que el gobierno central no puede y no debe subsidiar a una corporación pública porque dicha práctica contribuyó a su insolvencia hace una década.

La cifra de $2,600 millones, recordó el funcionario, incluye el pago de los bonos vigentes de la AEE, pero también las demás obligaciones ya pactadas con otros acreedores como el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) y las firmas administradoras de las líneas de crédito para la compra de combustible o fuel line lenders .

No hay ingresos netos

Por un lado, aunque el documento no estaba disponible al momento de la publicación de esta noticia, se estima que habrá más consumo de electricidad en los próximos años, alrededor de 9% en los años 2025 y 2026, pero dicho consumo continuará en una tendencia a la baja. Por ende, las ventas adicionales que haga la AEE por concepto de electricidad no cambiarán drásticamente las finanzas de una entidad en quiebra.

Pero Mujica Jr. también indicó que la AEE no tiene ingresos netos que ofrecer.

“Lo que estamos diciendo es que la AEE no tiene ingresos netos que ofrecer”, insistió el funcionario al indicar que cuando se consideran todos los gastos operacionales, la corporación pública estaría en esencia, en negativo.

“Estamos todavía ahí (en un impasse) porque los bonistas están pidiendo de casi siete a ocho centavos kvh. Las pensiones requieren otros dos centavos. Eso es matemática. Son 10 centavos antes de que puedas financiar todo lo que necesita el sistema… lo primero que hay que hacer es mirar cuánto necesita el sistema y luego hay que preguntarse: ¿puede el sistema cubrir otros 10 centavos encima de lo que el sistema necesita? Este plan fiscal concluye que no. El pueblo de Puerto Rico no puede pagar siete u ocho centavos adicionales encima de lo que (la AEE) necesita para operar porque el sistema se está cayendo”, agregó Mujica Jr.

“En nuestro plan anterior, dijimos que la AEE solo podía pagar $2,600 millones a través de las tarifas. Lo que estamos diciendo es que ahora sabemos lo que necesita el sistema, (ahora) con datos actualizados, no con datos restringidos artificialmente por cosas que afectan (el presupuesto) sino todo lo contrario. Cuando haces eso, internalizas que solo financiar eso (lo que el sistema actualmente necesita), pues no puedes, no hay espacio para añadir el pago de las pensiones y también añadir el servicio de la deuda”, dijo Mujica Jr.