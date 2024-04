La “libertad económica no tiene que ver directamente con la situación del estatus de Puerto Rico”, asegura directivo de ILE

Enmarcados en la reincidencia de Puerto Rico como la jurisdicción estadounidense con menos libertad económica, los coautores del informe Economic Freedom of North America (EFNA) 2023, además de presentar soluciones y reconocer puntos grises en el modelo de libre mercado, coincidieron en que para alcanzar la prosperidad no hay que definir el estatus de la isla.

A pesar de que el debate político en la isla gira en torno a la estadidad, el Estado Libre Asociado y la independencia de Puerto Rico, Ángel Carrión Tavárez, director de Investigación y Política Pública del Instituto de Libertad Económica (ILE) , aseguró que la “libertad económica no tiene que ver directamente con la situación del estatus de Puerto Rico” .

Tampoco incide el tamaño de la economía

A su vez, Fred McMahon, titular de Investigación en el Fraser Institute y coautor del informe, coincidió en que la prosperidad de la isla no depende de su condición territorial.

Un denominador común de aquellos estados con mayor libertad económica es que no cuentan con legislaciones laborales, careciendo, por ejemplo, de una licencia por maternidad con paga, un beneficio que pueden recibir las madres en Puerto Rico y que concede al menos, dos meses en el sector privado y tres, en el sector público. La ausencia de legislación específica en el tema, sin embargo, no significa que las empresas no otorguen beneficios de ese tipo a sus trabajadores.