Luego de que por décadas, la Reserva Federal apostara a sus herramientas de política monetaria como contrapeso a los vaivenes económicos, ayer el banco central estadounidense ajustó su mira para dar prioridad al empleo y ser más flexible con la inflación.

En palabras muy simples, el banco central estadounidense dejó a la luz que las tasas de interés –la herramienta que incide en los préstamos hipotecarios y otros financiamientos- permanecerán en niveles cercanos a cero por algún tiempo.

Pero la Fed también pareció reconocer que las herramientas que le fueron concedidas tienen una capacidad limitada y rezagada para influenciar la actividad económica e incluso, podrían ser inefectivas en una coyuntura como la que vive el mundo, según varios entrevistados.

“Vamos a tener esas tasas de interés en niveles de casi cero en el futuro previsible. Es decir, en lo que resta de este año y el que viene”, dijo la economista Heidi Calero.

PUBLICIDAD

“La política monetaria no es una herramienta para solucionar una crisis de salud. Me puedes regalar el dinero pero si no puedo abrir la tienda, de qué sirve. De qué sirven las tasas de interés en cero sino hay trabajo para pagar el préstamo”, coincidió el economista Antonio Fernós Sagebién.

Ayer, en lo que podría interpretarse como un giro en las posturas adoptadas por el banco central estadounidense, el Comité Federal de Mercados Abiertos (FOMC, en inglés) anunció una revisión a sus estrategias de política monetaria para cumplir con el mandato congresional de mantener a raya la inflación y a su vez, contribuir al máximo empleo.

De entrada, el FOMC invirtió el orden de su mandato dual para anteponer el empleo al precio que pagan los consumidores a la hora de comprar bienes o servicios. Pero también, el organismo reconoció que debido a la proximidad de las tasas de interés a su límite efectivo, es decir en torno al 0%, el riesgo a la baja en los niveles de empleo e inflación ha aumentado.

El empleo antes que la inflación

La declaración del FOMC enmendó la declaración que el organismo adoptó el 24 de enero de 2012 y que divulgó entonces para ofrecer a los mercados una guía más clara en torno al proceso que se utiliza para decidir si las tasas de interés deben subir o bajar o si son necesarias otras herramientas como proveer liquidez a los sistemas financieros.

Según la Reserva Federal, el ajuste en la declaración del FOMC fue el resultado de casi un año de análisis y consultas con diversos sectores de la economía estadounidense.

PUBLICIDAD

“Nuestra declaración revisada hace énfasis en que el empleo máximo es una meta de base amplia e inclusiva”, indicó ayer el presidente de la Reserva, Fernós en el simposio anual Jackson Hole, que se celebra en el Distrito de Kansas, una de las unidades del banco central estadounidense.

Los efectos del COVID-19

Según el economista Juan Lara, la declaración de la Reserva refleja la preocupación de la recuperación post COVID-19 tardará mucho más y será mucho difícil de lo que se anticipó.

Otra preocupación que albergan los expertos es cuánto del empleo que se ha perdido por el cierre de negocios y las restricciones a los ciudadanos, se convertirá en un desempleo “estructural”, según Lara.

“Es una decisión significativa porque por varios años, se ha cuestionado la efectividad de la política monetaria actual. El mecanismo de compra de activos o Quantitative Easing que se había dejado a un lado por la expansión económica después de la Gran Recesión regresó con la pandemia”, dijo Lara.

De acuerdo con Lara, la preocupación en torno a la efectividad de la política monetaria ha sido claramente expresada por expertos de diferentes trasfondos, desde Paul Krugman y el expresidente Ben Bernanke hasta el exsecretario del Tesoro, Lawrence Summers.

“Ha habido una advertencia repetida de que podemos quedarnos sin municiones en la Reserva, es decir, que la capacidad de estimular la economía desde las tasas de interés ha llegado a su límite”, dijo Lara.

Y ese escenario también pudiera explicar que la Reserva Federal esté más abierta a aumentar los intereses para que ello contribuya a un alza en precios, con tal de alcanzar una tasa de inflación promedio del 2% en el largo plazo.

PUBLICIDAD

Ello sería preferible a que Estados Unidos entre una deflación, donde las herramientas de la Fed sería mucho menos efectivas, explicó Lara.

Los bancos centrales

Según Fernós Sagebién, el giro de la Reserva Federal no puede analizarse sin entender el rol que el banco central estadounidense ha jugado.

“Antes de que la pandemia llegara a Nueva York, la Reserva Federal ya estaba interviniendo con los efectos de la pandemia”, dijo el también experto en Finanzas y catedrático en la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Según Fernós Sagebién, si bien la Reserva Federal dio los pasos más contundentes ante la pandemia, alrededor del mundo, sus contrapartes también han movido sus fichas sin que hayan logrado que la economía pueda estabilizarse.

Por su parte, según Calero, el cambio en la postura de la Reserva podría ser un intento para recuperar la relación entre las tasas de interés y la inflación, una dinámica que se deshizo luego de la crisis financiera.

En los últimos años, explicó Calero, la economía estadounidense llegó a un empleo casi total, pero ello no se tradujo en aumentos salariales y tampoco en un aumento en precios.

Ante esa realidad, explicó la economista, la Reserva necesita recomponer sus herramientas.

El problema, según Calero, es que los efectos de la pandemia requiere otras acciones más allá de las que pueda emplear el banco central estadounidense, pues el mundo y sobre todo Puerto Rico no volverá a los niveles previos al coronavirus en el próximo año.

“El virus no se cura con política monetaria y Powell lo dejó claro ayer”, dijo Calero.