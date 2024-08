La riqueza mundial creció 4.2% para el 2023

La cantidad de personas que se encontraban en la franja de riqueza más baja, es decir con ingresos por debajo de $10,000 anuales, se redujo a casi la mitad entre el 2000 y 2023. No obstante, en términos poblacionales, este escalafón de pobreza representó el 39.5% del total, según el informe.

¿Cómo está la riqueza en Puerto Rico?

Puerto Rico no figura entre los países analizados en el reporte, confirmó UBS a El Nuevo Día.

No obstante, José Joaquín Villamil, presidente de Estudios Técnicos, Inc. (ETI), indicó que, en el caso de Puerto Rico, es probable que la riqueza de los puertorriqueños se haya quedado igual o se haya reducido en los pasados años , principalmente desde el 2020 hasta el presente.

Ello, a pesar del desembolso de fondos federales para mitigar el impacto del Covid-19, puesto que fue dinero que se utilizó para el consumo y no para inversiones, que es lo que genera riquezas. No obstante, el economista no descartó que a nivel de país, haya habido un aumento en las riquezas si se consideran las nuevas inversiones de beneficiarios de la Ley 60-2019.