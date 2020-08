“Tengo muchas deudas y no bajan”. “No he logrado tener ahorros”. “Nunca he aprendido sobre cómo manejar el dinero y no sé por dónde empezar”.

Estas son las razones esbozadas por algunas de las personas que han solicitado ser parte del programa virtual Claridad Financiera, que ofrecerá educación en finanzas personales en un lenguaje claro y sencillo, a 500 familias en Puerto Rico.

Para este programa educativo de seis semanas de duración, la institución sin fines de lucro ConPRmetidos lanzó becas que permitirán a 500 personas tomar el curso con entre un 55% y un 90% de descuento.

Claridad Financiera consiste de un módulo semanal, cada uno con un tema distinto y con tareas que los usuarios deben completar, informó Mara Liz Meinhofer, contadora pública autorizada (CPA) y educadora financiera puertorriqueña, quien ofrecerá el curso.

Cada semana también se llevará a cabo una videollamada grupal para que quienes toman el curso puedan aclarar dudas y preguntas entre ellos y con Meinhofer.

“Las metas del programa son: perder el miedo a mirar los números y el estado de cuenta, ver a dónde va el dinero, priorizar sus gastos, establecer un plan para saldar las deudas, saber la fecha en que van a poder ser libres de deudas, aprender fórmulas para ahorrar más y hacer su propio plan financiero”, resumió Meinhofer acerca de los temas que se trabajarán.

“No hace falta contar con experiencia financiera previa, pues se enseña en arroz y habichuelas”, resaltó la CPA. “Es importante que tengan computadora e internet, pues no puede ser por teléfono. Como estaremos trabajando con números, hace falta tener un conocimiento básico en programas como Excel o tener las ganas de aprender, pues se les enseña”.

Añadió que para las videollamadas se utiliza la plataforma Zoom.

Isabel Rullán, fundadora y directora ejecutiva de ConPRmetidos, indicó que el curso comienza el lunes, 31 de agosto y que los interesados tienen hasta el 30 de agosto para solicitar la beca, a menos que los 500 espacios se agoten antes.

Agregó que las becas parciales permiten a los interesados matricularse por $67, $167 y $267 en Claridad Financiera, en vez de pagar el precio regular de $597. La cantidad de beca que se otorgue va a depender del nivel de ingresos y situación económica del solicitante.

Para solicitar la beca parcial, es necesario acceder a la página web www.quieroclaridadfinanciera.com y llenar la solicitud, a la cual se debe anejar algún documento que evidencie su situación económica, como por ejemplo las páginas 1 y 2 de la planilla de contribución sobre ingresos (de 2018 o 2019), los últimos dos talonarios, un estado bancario reciente o una carta de cesantía o de desempleo. Quienes no sometan evidencia de ingresos sólo serán considerados para la beca en la que aportan $267 al curso.

De acuerdo con Rullán, ante la falta de educación financiera que hay en la isla y el golpe económico que ha representado la pandemia, “este programa ayuda a las familias a estar preparadas para el futuro”.