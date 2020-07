A seis semanas de haber iniciado la reapertura comercial, tras el cierre forzoso que provocó la llegada del COVID-19, todavía hay decenas de tiendas cerradas en los malls y estos no han recuperado el tráfico que solían tener. Y aún existe la posibilidad de que tengan que volver a detener su operación.

Por ello, el sector de centros comerciales se mantiene atento a la decisión que pueda tomar la gobernadora debido al aumento de contagios registrados en la isla en los pasados días, como resultado de la celebración del Día de los Padres. Y ante el temor de que la tendencia al alza continúe tras el comportamiento que se observó durante el feriado del 4 de julio.

Otro cierre complicaría aún más la difícil situación que enfrenta el sector de centros comerciales. “El 2020 será un año complicado para la industria. De por sí, en los últimos años la industria ya enfrentaba grandes retos que se agravaron con la pandemia”, comentó Lorraine Vissepó, directora de Comunicaciones Corporativas de Empresas Fonalledas, compañía dueña de los malls Plaza Las Américas y Plaza del Caribe en Ponce.

En Plaza Las Américas aún queda una treintena de establecimientos comerciales por reabrir. Entre ellos figuran: Michael Kors, Disney, Build a Bear, Alex and Ani, Spec’s, Popeye’s, Lids y Passion. Tampoco lo han hecho MAC, la pizzería Napolitana, Time Out, varias carretas -como Las Corbatas, Brush Collection y Azúcar Morena-, las salas de Caribbean Cinema, ni La Placita en Plaza en el tercer nivel, por mencionar algunas.

Microsoft y Magritte son dos de los negocios que decidieron no reabrir sus puertas. El correo federal, localizado al lado de la torre de oficinas, reinició operaciones hace tres días, mientras esta semana se supone que Godiva, Bath & Body Works y Chico’s también lo hagan, según Vissepó.

De otro lado, las cadenas Victoria’s Secret, Pink y White House/Black Market continúan preparándose para la reapertura, pero todavía no han informado cuando estarán listas. “Esperamos la reapertura de otras tiendas, pero al momento no tenemos el detalle”, agregó la ejecutiva.

Plaza Las Américas informó que hasta este pasado viernes había 215 locales abiertos, de un total de más de 300 establecimientos que tienen. Sin embargo, en el mall hay también muchos espacios vacantes, por lo que no significa que aún le queden más de 85 tiendas por reabrir.

Al indagar, sobre el porcentaje actual de ocupación, Vissepó dijo que fluctúa entre 93% y 94%. Esto incluye el espacio del concesionario de autos Genesis Puerto Rico, el de los restaurantes Dave and Busters y Cuba Libre que abrirán en el 2021, así como el de otros tres negocios -Resveralife, For Eyes y Gef- que abrirán antes que finalice el año.

Menos clientela

Aunque el tráfico de clientes ha ido subiendo y ya no se requiere reservación ni se limitan las horas de compra -aunque sí se les toma la temperatura antes de entrar-, todavía el mall está entre 30% y 40% por debajo del número de visitas que registraba hace un año. “Desde el primer día que abrimos (1 de junio), se ha tenido un incremento consistente en el número de visitantes. Sin embargo, todavía no estamos en las cifras normales. Estamos entre un 60% a 70% del tráfico normal para la época”, comentó Vissepó.

De otro lado, en The Mall of San Juan hay casi una decena de tiendas sin reabrir. Al viernes, habían reabierto 97 establecimientos, incluyendo los restaurantes, de un total de 117 espacios. Dicho mall tiene sus dos espacios anclas vacíos y tras la pandemia anunciaron el cierre definitivo Giuseppe Zanotti, Kate Spade, 24K, Jockey, Tendenza y Lucky Brand, que está en liquidación.

Marnie Marquina, gerente general de The Mall of San Juan, dijo que este mes espera que reabran Tumi, Aveda, Victoria’s Secret y Bath & Body Works. “Se supone que también abran, pero no tenemos fecha, Invicta, Joaquín Blanco y Daniel Espinosa. Y GAP se supone que reabra también”, indicó.

En cuanto a las ventas, señaló que los clientes, aunque no son tantos como los que recibían antes de la pandemia, están yendo a comprar y hay muchos comercios que están vendiendo más del 50% de lo que vendían el año pasado a esta fecha.

“Estamos viendo movimiento y muchas bolsas. El tráfico es moderado, ya que también controlamos la capacidad, cerrando áreas de estacionamiento”, agregó Marquina.

Mientras, en The Outlets at Montehiedra, son pocas las tiendas que no habían reabierto la pasada semana, entre ellas Invicta, Master Cuts y las carretas de Claro, Boost y Alondra Beauty Supply.

Aunque los consumidores y los empleados de las tiendas han aceptado las medidas de seguridad, todavía hay un sector de la población que no se siente cómodo en salir. Otros han optado por comprar por internet. “Mientras no termine este estado de alerta, esta situación continuará, por lo que esperamos una temporada de regreso a clases y una Navidad diferentes a lo que estamos acostumbrados”, reconoció la directora de Comunicaciones de Plaza Las Américas.