El Centro para Renovación Económica, Crecimiento y Excelencia (CRECE) develó los resultados de Índice de Libertad Económica (ILE) 2019 para Puerto Rico basados en la metodología de The Heritage Foundation, que mide la efectividad de la política pública para promover libertad económica y crecimiento sostenible. Esta es la tercera edición del ILE para Puerto Rico.

El estudio para determinar el ILE enfoca en 4 aspectos del ambiente económico sobre los cuales el gobierno ejerce política pública. Estos son: 1) estado de derecho; 2) tamaño del gobierno; 3) eficiencia reglamentaria; y 4) apertura de los mercados. El estudio estuvo a cargo de la firma local Inteligencia Económica.

“El índice de Libertad Económica para Puerto Rico es una herramienta valiosa para trazar una ruta hacia la prosperidad y el crecimiento. El análisis nos permite estudiar el grado de libertad económica en Puerto Rico, que sabemos fomenta la dignidad humana. Las personas que viven en países con mayor libertad económica disfrutan de mayor seguridad alimenticia, ingresos más altos, mejor calidad ambiental, y mejor calidad de vida”, indicó Tere Nolla, directora ejecutiva de CRECE.

PUBLICIDAD

Para el año 2019, Puerto Rico se ubicó en la posición 69 entre 180 países con un ILE de 64.4, lo cual representa un aumento de 3.4 puntos versus el 2018. El nivel de libertad económica en Puerto Rico es moderado y es comparable a la de países como México (64.7) y Turquía (64.6).

En la región de Latinoamérica y el Caribe, Estados Unidos, Colombia, Panamá, Costa Rica, Barbados y México superan a Puerto Rico en su grado de libertad económica y facilidad de hacer negocios.

El informe de este año muestra una leve mejoría para Puerto Rico en la subcategoría de Libertad de trabajo, la cual subió por 2 puntos de 2018 a 2019.

Del informe se desprende que los aumentos en puntuación para Puerto Rico por subcategoría no se deben a cambios de política pública local, sino a limitaciones de datos disponibles para realizar los cálculos en la metodología de The Heritage Foundation, ante la exclusión de Puerto Rico del Reporte de Competitividad Mundial del Foro de Economía Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). Al Puerto Rico no estar incluido en este informe, se utilizaron otros recursos de datos que afectaron particularmente las puntuaciones en las subcategorías de derecho a propiedad, integridad gubernamental y efectividad judicial.

Por otro lado, se recalca que las puntuaciones en las subcategorías de libertad monetaria, libertad comercial, libertad para invertir y libertad financiera son las mismas que en Estados Unidos, ya que en estas categorías a Puerto Rico le aplica la política pública federal. Por lo tanto, cualquier fluctuación en estas categorías son reflejo de acciones tomadas por el gobierno federal.

PUBLICIDAD

Para el año 2019, Puerto Rico sufrió bajas en las puntuaciones de gasto gubernamental, salud fiscal y libertad de negocios. Las bajas en las primeras dos subcategorías mencionadas se deben al aumento en gastos por el gobierno para la recuperación de Puerto Rico tras e huracán María que responden a las transferencias de fondos federales para la reconstrucción de Puerto Rico, mas no en ingresos del gobierno.

En la categoría de libertad de negocios la puntuación bajó 10.8 puntos entre el 2018 y 2019. Esta reducción no se debe a ninguna acción tomada en Puerto Rico, sino a pasos asertivos tomados en otros lugares del mundo que aumentaron el promedio internacional. Es decir, que países alrededor del mundo están actuando para mejorar sus propios ILEs y competitividad, mientras que Puerto Rico se mantiene estancado.

Por primera vez, el informe de este año incluye una comparación de la libertad económica entre Puerto Rico y los 50 estados enfocando en ciudades particulares. El análisis se realizó utilizando un estudio de la Universidad Estatal de Arizona llamado Haciendo negocios en América del Norte (DBNA, por sus siglas en inglés). El DBNA mide la libertad económica de 115 ciudades en Estados Unidos, Canadá y México, basado en el reporte de Hacer negocios del Banco Mundial (DB, por sus siglas en inglés).

En el DBNA, la ciudad con el índice más alto fue Oklahoma City, con 85.2, lo cual la posicionaría como la quinta económica en el mundo con mayor facilidad de hacer negocios. En este análisis, Puerto Rico se posiciona como la jurisdicción 57, entre las 66 ciudades estadounidenses, con un índice de 70.1.

PUBLICIDAD

La comparación analítica realizada entre Puerto Rico y las ciudades estadounidenses acentúa la importancia de ampliar la libertad económica para poder competir efectivamente con los estados y otros países. El análisis también destaca lo que hace ciudades como Orlando, FL, y Bridgeport, CT, atractivas para puertorriqueños que buscan mayores oportunidades y una mejor calidad de vida.

“Postergar la adopción de política pública que promueva la libertad económica y prolongar la dependencia en la entrada de fondos federales para atender los desastres nos ponen en una posición desventajosa. Tenemos la oportunidad para impulsar reformas estructurales que nos permitan mejorar el ambiente de negocios, expandir la libertad económica y ubicar a Puerto Rico en una posición competitiva más favorable”, concluyó el economista Gustavo Vélez, quien estuvo a cargo del estudio.

CRECE fue fundado en 2013 como un centro de investigación de la Fundación Luis G. Fortuño, el Centro para Renovación Económica, Crecimiento y Excelencia (CRECE) es una organización sin fines de lucro, no-político partidista, que cultiva soluciones para fomentar la autogestión y el crecimiento económico.