Tras recibir la luz verde de la Comisión de Valores y Bolsas de Estados Unidos, este jueves comenzaron a cotizar en la Bolsa de Nueva York los fondos cotizados (EFT) que siguen el precio del bitcoin.

A continuación, algunas preguntas y respuestas sobre lo que debes saber sobre los ETF de bitcoin.

¿Por que tanta emoción por el ETF de bitcoin?

Un fondo cotizado en bolsa, o ETF, es una forma sencilla de invertir en algo o en un grupo de cosas, como el oro o bonos basura, sin tener que comprar los activos subyacentes. A diferencia de los fondos mutuos tradicionales, los ETF se negocian como acciones, lo que significa que se pueden comprar y vender a lo largo del día.

Desde la creación de bitcoin, cualquiera que quisiera poseerlo tendría que comprarlo. Esto a su vez significaría tener que aprender qué es una billetera fría o tener que abrir una cuenta en una plataforma de comercio de criptomonedas como Coinbase o Binance.

Un ETF de bitcoin podría abrir la puerta a muchos nuevos inversionistas que no quieren dar pasos adicionales.

El precio de bitcoin ya ha aumentado en anticipación a la aprobación de la SEC, con bitcoin cotizando a $45,890 el miércoles, frente a los alrededor de $27,000 a mediados de octubre. El precio había caído a tan solo $16,000 en noviembre de 2022 tras la quiebra de la bolsa de criptomonedas FTX.

¿Cómo funcionará el ETF?

El Fondo Cotizado en Bolsa de Estrategia de Bitcoin (BITO) ya ha estado operando desde 2021, pero posee futuros relacionados con bitcoin, no la criptomoneda en sí.

El nuevo ETF de bitcoin funcionará como el ETF SPDR Gold Shares (GLD), que permite a cualquier persona invertir en oro sin tener que encontrar un lugar para almacenar una barra o protegerla. Es la misma razón por la cual algunas personas invierten en el ETF SPDR Bloomberg High Yield Bond (JNK), que permite a los inversionistas comprar simplemente una cosa en lugar de los más de 1,000 bonos de baja calidad que componen el índice.

¿Cuántos ETF de bitcoin pueden haber?

La SEC dijo que aprobó 11 ETF, pero es seguro que más solicitarán la negociación en los próximos meses.

¿Cuáles son las desventajas de un ETF?

Los fanáticos de las criptomonedas de toda la vida podrían objetar. Las criptomonedas como bitcoin fueron creadas en parte debido a la desconfianza en el sistema financiero tradicional. Wall Street se convertiría en un intermediario entre los inversionistas y las criptomonedas en el caso de los ETF.

Los ETF también cobran tarifas, aunque tienden a ser relativamente bajas en comparación con la industria financiera en general. Estas tarifas se muestran a través de lo que se llama la tasa de gastos, que indica cuánto del patrimonio del fondo el ETF tomará cada año para cubrir sus costos.

¿Cuándo es mejor tener bitcoin real?

Un ETF no colocará criptomonedas reales en las cuentas de los inversionistas, lo que significa que no pueden usarlas. Además, un ETF no proporcionaría a los inversionistas el mismo anonimato que ofrece la criptomoneda, uno de los grandes atractivos para muchos inversionistas en criptomonedas.

¿Qué preocupaciones deben tener los inversionistas?

La mayor preocupación para un inversionista en uno de estos ETF es la notoria volatilidad en el precio de bitcoin.

A pesar de no haberse consolidado como un reemplazo de las monedas fiduciarias, bitcoin se disparó cerca de los $68,000 en noviembre de 2021. Un año después, cayó por debajo de los $20,000, ya que los inversionistas en general evitaban los activos más riesgosos y una serie de colapsos y escándalos empresariales sacudieron la confianza en la industria de las criptomonedas.

Incluso mientras los reguladores y las fuerzas del orden público toman medidas enérgicas contra algunos de los actores malintencionados en el mundo de las criptomonedas, como Sam Bankman-Fried de FTX, la industria todavía tiene una sensación moderna de “Lejano Oeste”. El hackeo de la cuenta de X de la SEC plantea preguntas sobre la capacidad de los estafadores para manipular el precio de bitcoin y la propia capacidad de la SEC para detenerlos.