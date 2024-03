Los bonistas de Puerto Rico tienen mayores protecciones, según el asesor financiero de la Junta Fiscal

Al presente, los bonistas del gobierno central (Obligaciones Generales), incluyendo la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), tienen un CVI que se paga del exceso de recaudos no comprometidos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU).

El gobierno central no es una alcancía

Durante el quinto día del juicio de confirmación del PDA-AEE, que se lleva a cabo en el tribunal federal en Hato Rey, Brownstein describió los CVIs como un buen instrumento, al tiempo que dejó entrever que el plan de pagos propuesto incluyó el cargo legado, así como los CVIs una vez la Legislatura no aprobó un proyecto de ley que habría permitido separar una cantidad de los recaudos de la AEE para pagar la deuda de la corporación pública, lo que se conoce técnicamente como titularización.

“Lo que se me dijo fue que identificara cómo podemos pagar lo más alto que podamos, que no tuviera reservas en cuanto a la estructura de bonos que pudiera aplicarse dentro de la realidad que tenemos”, agregó Brownstein al resumir la premisa que ha servido de base para negociar con los acreedores. “Eso, simplemente, es lo que la JSF cree realmente”.

En su fogosa línea de preguntas, O’Shea preguntó a Brownstein su opinión acerca del exdirectivo de la JSF, Justin Peterson, quien renunció a su cargo en agosto del año pasado , alegando que no se prestaría para “engañar” a los bonistas de la AEE con un plan de pagos amañado.

Sin embargo, el financiero admitió que no comunicó sus impresiones de la situación a Skeel u otros funcionarios de la JSF y que tampoco lo dejó por escrito porque no le correspondía hacerlo.

El beneficio para los bonistas

Los CVIs, el cargo legado, y las negociaciones con Blackrock

El abogado de Assured, O’Shea cuestionó repetidamente a Brownstein acerca del acuerdo con BlackRock Financial , el fondo de inversiones -que junto a otros como Taconic Capital- llegaron a un entendido con la JSF en agosto pasado, para poner fin a la quiebra de la AEE.

Brownstein contestó que la JSF no tenía muchas alternativas. Dijo que no siempre, se buscan ofertas en el mercado municipal, que la oferta de BlackRock se produjo en el proceso de mediación animado por Swain y el ente fiscal se corría el riesgo de compartir información material con entidades no sujetas a la confidencialidad de las negociaciones y que el calendario estaba en su contra. Ello, porque la JSF debía presentar un plan enmendado para finales agosto de 2023.