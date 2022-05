Por casi cinco años, McKinsey & Co., la principal consultora de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), recurrió a decenas de sus profesionales en prácticamente todo el planeta para articular buena parte de las reformas estructurales y cambios en la operación del gobierno que el organismo fiscal busca implementar en Puerto Rico.

Profesionales de McKinsey que laboran en lugares cercanos como Washington D.C., México y Colombia, pero lejanos como India y Polonia habrían trabajado con Puerto Rico y facturado por sus servicios a través del Título III de Promesa. En total, profesionales de unas 24 oficinas de McKinsey en todo el mundo han prestado servicios a la isla a través de McKinsey & Co. Puerto Rico, la subsidiaria que presta servicios directos a la JSF desde la reorganización de esa relación contractual hace unos dos años.

A pesar de que McKinsey & Co. asesora a miles de clientes en todo el globo y en procesos de bancarrota como el de Puerto Rico, la firma solo posee “una lista global de clientes” y no una base de datos dirigida a identificar conflictos de intereses como utilizan firmas de abogados o contabilidad.

Tales observaciones y muchas otras, que incluyen vínculos sociales, profesionales y familiares de empleados particulares de la McKinsey & Co. con figuras vinculadas a Puerto Rico o con personas y entidades que intervienen en los casos de Título III, son parte de un extenso informe suscrito por el socio de McKinsey & Co., Dmitry Krivin, y presentado este lunes al tribunal de los casos de Título III.

El informe es parte de los nuevos requisitos establecidos por la Ley para la Divulgación Precisa en la Recuperación de Puerto Rico (Prrada, en inglés) y que enmendó la ley federal Promesa. En este, McKinsey & Co. alega que luego de una detallada revisión de sus relaciones y aquellas de sus empleados, los vínculos identificados por la firma ya fueron notificados a la JSF y en estos no se identificó ninguna instancia que pueda afectar los intereses de la JSF y Puerto Rico como deudor o estén relacionadas con los procedimientos bajo la ley federal Promesa.

El pasado lunes venció el plazo establecido por la jueza Laura Taylor Swain para que las firmas de abogados, asesores financieros y consultores que asesoran a la JSF, al gobierno y los comités de acreedores de los casos de Título III cumplieran con el requisito de divulgación de relaciones contractuales, de negocios u otra índole requerido en Prrada.

A esos efectos, McKinsey & Co. no fue la única firma en divulgar sus intereses ante el tribunal. También lo hicieron firmas de abogados como Brown Rudnick, el bufete que lleva las demandas del Comité Especial de Reclamaciones de la JSF; Nixon Peabody, la firma de abogados que ha preparado opiniones legales acerca de la deuda emitida por Puerto Rico, Segal Consulting, la firma que asesora al Comité Oficial de Retirados (COR) y Ankura Consulting, la firma de consultoría financiera que asesora a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), al igual que el oficial examinador de honorarios de los casos de Título III, Brady C. Williamson y Paul Hastings y Zolfo Cooper, asesor legal y financiero, respectivamente, del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC).

También presentaron sus informes Ernst & Young, firma que ha asesorado a la JSF en materia de reestructuración de la deuda, pero también en asuntos presupuestarios y planes fiscales y O’Melveny & Myers, el principal asesor legal de Aafaf.

Sin embargo, otros asesores solicitaron más tiempo a Swain para cumplir con sus informes. Entre ellos, A&S Legal Studio, Citigroup Global Markets, el principal asesor financiero que ha encabezado la reestructuración de la deuda pública en nombre de la JSF; Deloitte Consulting y Deloitte Financial.

Según la orden de Swain para implementar Prrada, ninguna de las firmas que intervienen en el proceso de bancarrota de Puerto Rico podrá facturar al territorio estadounidense por sus honorarios hasta que presente sus informes de divulgación al tribunal.

Prrada se aprobó en diciembre del año pasado y la medida -de la autoría de la congresista Nydia Velázquez- busca identificar y prevenir conflictos de interés entre las firmas y personas que participan en la reestructuración financiera de la isla.

La medida surgió, precisamente, luego de que una investigación del diario The New York Times revelara que una empresa vinculada a McKinsey & Co., de nombre MIO Partners, invertía en bonos de Puerto Rico, mientras la firma asesoraba a la JSF.

En su informe, McKinsey hizo referencia a las inversiones que su filial MIO Partners tenía en bonos de Puerto Rico y que fueron investigadas a pedidos de la JSF por Luskin Stern. Pero el informe subraya que MIO prescindió de sus inversiones en la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) entre los años 2017 y 2018 y que la filial ya no invierte en deuda municipal y que el asunto quedó establecido en la pesquisa que llevó a cabo Luskin Stern en torno a la consultora.

El año pasado, la Comisión de Bolsas y Valores (SEC, en inglés) multó a MIO Partners con $18 millones por acceder a información de los clientes asesorados por McKinsey, incluyendo Puerto Rico, para obtener beneficio propio en sus decisiones de inversión.

Además, McKinsey quedó en la palestra pública luego de varios señalamientos en su contra por no divulgar sus intereses y el rol que jugaba en ciertos procesos de bancarrota en Estados Unidos. Tales deficiencias contribuyeron que en febrero de 2019, la consultora llegara a un acuerdo con el Síndico de Estados Unidos para restituir unos $15 millones y no cobrar honorarios en la quiebra de la empresa minera Westmoreland Coal.

En Puerto Rico, este diario reseñó que McKinsey ayudó a la JSF y al gobierno a preparar el plan para el proceso de bancarrota de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y para la privatización de la red eléctrica al tiempo que asesoraba a Quanta Services, codueña de LUMA Energy. LUMA fue la empresa que ganó el proceso de Alianza Público Privada. McKinsey, la JSF y Quanta aseguran que no hubo conflicto alguno en el asunto.

La lista global de los clientes de McKinsey

“La base de datos de clientes de McKinsey contiene información acerca de clientes y compromisos con clientes, pero no captura información acerca de terceras partes porque los consultores, a diferencia de los abogados, no siempre cuentan con partes contrarias en sus compromisos”, reza el informe de McKinsey & Co.

Según la declaración de Krivin, habida cuenta que “a veces”, McKinsey asiste a clientes con intereses que compiten o coinciden entre sí, la firma posee “barreras” para proteger la información confidencial de estos.

En total, los vínculos que habría identificado la consultora surgieron tras la revisión de unas 47,660 partes (entiéndase personas o empresas) con las que McKinsey, sus profesionales o empleados han interactuado desde que la firma comenzó a prestar sus servicios a la JSF hasta febrero pasado.

Entre los vínculos detallados en el informe, se indica que a través de sus distintas oficinas, McKinsey tiene clientes importantes -es decir que representan más del 1%, 5% o 25% de los ingresos que reporta cada unidad de negocio- que operan en la isla o juegan algún rol en la reestructuración de la isla.

Entre estos, figuran Citigroup, cuya filial Global Markets asesora a la JSF, manufactureras que poseen decretos con el gobierno de Puerto Rico como Johnson & Johnson y empresas dominantes como América Móvil -matriz de Claro, a su vez, suplidor clave de servicios de telecomunicación al gobierno- y Banco Santander, institución que antes de salir de Puerto Rico, participó activamente en la estructuración de deuda pública.

Amigos, parientes y estudiantes

De igual forma, el informe señala que un empleado de McKinsey posee acciones de Assured Guaranty, una de las aseguradoras municipales que ha sido parte activa en los procesos de Título III de la isla, por menos de $10,000.

Mientras, varios de los ejecutivos de McKinsey que asesoran directamente a la JSF, mantienen diversos tipo de relaciones o trabajaron con entidades vinculadas que gestionaron la deuda de la isla.

Entre estos figura, Bertil Chappuis, quien mantiene relaciones sociales con ejecutivos de Triple-S y Banco Popular y tiene un hermano en Morgan Stanley, institución que también gestionó la deuda de la isla.

Chappuis incluso divulgó que familiares lejanos trabajan en la empresa distribuidora local Méndez & Co.

También figuran en la lista de personas con vínculos Michael Granados y Jodi Pearlstein, quienes antes trabajaron para los bancos de inversión Credit Suisse y JP Morgan, que también interactuaron en algún momento con la deuda de la isla, y James Ivers, quien antes trabajó para Citibank NA y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, así como Ojas Shah, uno de los expertos que respaldó la confirmación del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central, pero antes trabajó para el consultor del gobierno Ankura Consulting y su hermano trabajo en la firma Alix Partners.

Pero según Krivin, en ninguno de esos casos, los servicios prestados a las empresas a través de las unidades de McKinsey en diversos países o regiones o las tareas que los actuales ejecutivos de McKinsey realizaron en sus empleos previos estuvieron relacionados con Puerto Rico o los procesos bajo Promesa.

Y en el caso de aquellos empleados que antes tuvieron alguna relación con acreedores, firmas o personas que participan del proceso de quiebra de Puerto Rico, estos ahora no forman parte de los ejecutivos de McKinsey que asesoran a la JSF, según el informe.

Ese sería el caso de Jeremiah Connolly, cuya esposa representó a la AEE, siendo abogada de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, o de Laurie Kaley, quien trabajando para IBM, hizo tareas para LUMA Energy.

Lo mismo sucedería con Maxwell Tobin, quien apoyaba a uno de los grupos de bonistas constitucionales mientras trabajó para Perella Weinberg Partners, o Anne Marie Hawley, quien fue estudiante del juez Thomas L. Ambro. Ambro era integrante del primer Equipo de Mediación del Título III.

Mientras, la esposa de Matt Donovan, también empleado de McKinsey, fue oficial jurídico del juez de apelaciones Jeffrey R. Howard. El juez de apelaciones ha revisado algunas de las decisiones del proceso de quiebra de la isla.

Los siguientes pasos

Según Prrada, tocará al Síndico de Estados Unidos examinar y determinar si McKinsey & Co. y las demás firmas obligadas a divulgar sus intereses si interesan cobrar sus honorarios bajo el Título III, han incurrido en algún conflicto o si deben producir información adicional.

Sin embargo, Prrada y tampoco la orden de la jueza Laura Taylor Swain para implementar el estatuto establecen un período de tiempo específico para que el Síndico de Estados Unidos presente sus conclusiones y/o recomendaciones.