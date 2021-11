Pueblo, Econo, El Nuevo Día, GMT, Puerto Rico Supplies, AC Culinary Group y Martex Farms figuraron entre las empresas premiadas ayer en el almuerzo de cierre de la convención anual de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA).

Desde la izquierda, Edwin Pérez, Vicente Suárez y Pedro Zorrilla. (David Villafañe Ramos)

Durante la premiación que marcó el aniversario número 40 de MIDA, también se reconoció el legado de los fundadores como el reconocido empresario Atilano Cordero Badillo.

“Una organización no tiene accionistas, no tiene capital, no va a la bolsa de valores (…) El único activo grande que tiene esta organización es su gente, sus socios. A los pasados presidentes, yo no hice nada, prácticamente fui un instrumento para que esta organización uniera a nuestra industria de alimentos”, expresó Cordero Badillo al recibir el reconocimiento, acompañado por otros exlíderes de MIDA.

Por su parte, María Eugenia Ferré Rangel, presidenta de la Junta de Directores de GFR Media, empresa que publica El Nuevo Día, agradeció el galardón que reconoce la trayectoria de “lo que comenzó hace 50 años como un sueño para nuestro padre”, el fundador Antonio Luis Ferré.

PUBLICIDAD

El reconocido empresario Atilano Cordero Badillo, al centro, fue reconocido como uno de los fundadores de MIDA hace 40 años. (David Villafañe Ramos)

Y hoy, según expresó Ferré Rangel en el video de aceptación del premio, el periódico El Nuevo Día mantiene su misión de ser una plataforma de “diálogo constructivo promoviendo la igualdad, equidad e inclusión para todos tener un mejor Puerto Rico”.

“El reto diario es recordarnos nuestra misión de estar 100% enfocados al servicio de nuestra tierra”, manifestó en un aparte Pedro Zorrilla, principal ejecutivo de GFR Media y quien recibió el galardón a nombre de la empresa.

“Nosotros como medio conectamos día a día a todos los que tenemos amor por este país. Esto ayuda a ejecutar diariamente lo que es correcto para nuestros más de 500 empleados, que brindan a esta patria nuestra la información más certera, y para nuestras audiencias”, finalizó.