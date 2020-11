Históricamente, en tiempos de contracción y problemas económicos un mayor número de patronos solicita no pagar el bono de Navidad, por lo que el ex secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Víctor Rivera Hernández, no descarta que este año las solicitudes de exoneración aumenten sustancialmente debido al impacto causado por la pandemia.