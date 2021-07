Pese al reclamo del sector industrial y privado, el gobernador Pedro Pierluisi, a través de un tuit, dejó entrever que no intervendrá personalmente en el paro que realizan los empleados unionados de la empresa Luis Ayala Colón & Sucrs. (LAC) en el terminal sur del muelle de San Juan.

“El asunto de los muelles consiste de un conflicto obrero-patronal en el sector privado”, escribió Pierluisi en su cuenta de gobernador en Twitter. “Este tipo de conflicto se resuelve en la mesa de negociación, no en la palestra pública”, agregó el mandatario.

Indicó en el tuit que tan pronto se enteraron de la disputa, el secretario del Trabajo, Carlos Rivera, intervino junto a su equipo de mediación, para ayudar a las partes a resolver la situación. Sostuvo además que como gobierno continuarán exigiéndole a las partes “ponerle punto final a esta innecesaria controversia por el bien de Puerto Rico”.

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Industriales, Carlos Rodríguez, reclamó ayer que el propio gobernador interviniera en el conflicto. “Esto nos pone en una situación crítica, acabando de pasar una huelga de camioneros. Yo esperaría que el gobernador, más allá de tener al secretario del Departamento del Trabajo como mediador de este conflicto, intervenga personalmente”, manifestó el presidente de los Industriales en entrevista con El Nuevo Día. Los industriales han advertido que si el conflicto no se resuelve antes del fin de semana, hay empresas que podrían suspender las operaciones temporalmente porque no tienen suficiente materia prima.

Por su parte, William Marrero, asesor legal de la Unión ILA 1740, que representa a los empleados de LAC, lamentó las expresiones del primer ejecutivo.

“Lamentamos que el gobernador no tome posturas más contundentes porque son el pueblo y los trabajadores los que sufren. Pero la empresa no, porque los vagones van y vienen, y los clientes tampoco pueden irse con otro competidor porque ellos son los únicos (que ofrecen el servicio en ese terminal)”.

Cuestionado de cuán avanzadas están las negociaciones , el abogado de la Unión dijo que la propuesta del patrono es “seguir haciendo lo mismo, hacer el trabajo con el personal que no le corresponde o con los supervisores. Eso no es aceptable” y señaló que LAC no les ha pagado a los empleados el trabajo realizado el día 17 antes de comenzar el paro.

Marrero comentó que durante las negociaciones en días pasados, él llegó a pensar que estaban ya a un 80% o más para culminar el paro; pero transcurrido el tiempo, “yo pienso que a lo mejor estamos más lejos ahora porque la insistencia del patrono es hasta extraña”.

Explicó que este paro no es por cuestiones económicas. “Hay una sola cosa que estamos pidiendo: que el trabajo lo haga el que le corresponde. Nosotros representamos a todos los unionados. Aquí le están asignando un trabajo clerical a otro grupo laboral, y a quienes les corresponde esas tareas les están quitando su taller. Como unión tenemos un deber de fiducia de defender a los empleados”, sostuvo el asesor legal de la ILA 1740.

Agregó que el patrono no ha contestado por qué se niega a asignarle la tarea al personal que le corresponde hacerla, y “prefiere detener la operación de un muelle por dos semanas”.

De otro lado, sostuvo que representantes de la organización SER de Puerto Rico contactaron a la Unión para pedirle que si le pueden descargar un contenedor que contiene mercancía para la entidad. Ya se comunicaron con el patrono para identificar cuál es el contenedor y descargarlo.