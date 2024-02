Powell dice que hay que abordar “con cuidado” las posibles bajadas de tipos de interés

Así, a la pregunta de si se ha logrado vencer a la inflación, Powell dijo que “no iría tan lejos”. “Lo que puedo decir es que la inflación ha disminuido realmente durante el año pasado y de manera bastante pronunciada durante los últimos seis meses. Estamos haciendo buenos progresos, pero el trabajo no está hecho” , indicó el presidente del regulador.

El presidente expresó que “casi todos” los 19 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, en inglés), órgano encargado de decidir si se suben o no los tipos, “creen que, en su caso más probable, será apropiado” que se reduzca la tasa “este año”.

“Creo que no es probable que este comité alcance ese nivel de confianza a tiempo para la reunión de marzo, que será dentro de siete semanas. La próxima votación del comité sería entonces en mayo”, recordó.

Los recortes, explicó, no necesariamente llegarán cuando se llegue al 2%. “Eso no es lo que decimos en absoluto. Estamos comprometidos a devolver la inflación al 2% con el tiempo, pero no esperaremos a llegar al 2% para reducir los tipos”, afirmó.