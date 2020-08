El próximo domingo, los puertorriqueños, en especial, los militantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD), tendrán la primera cita democrática de la jornada electoral 2020, cuando seleccionen cuál de sus líderes entrará en la carrera definitiva por la gobernación.

A diferencia de otros años electorales, la secuencia sísmica que afectó el sur de la isla a principios de este año, el coronavirus, una sequía y la llegada evidente de la temporada de huracanes con la tormenta tropical Isaías han opacado lo que habría sido un año de mítines, caravanas, pasquines y anuncios en cada esquina.

Aparte de la incertidumbre que provocan tales eventos, los puertorriqueños regresarán a las urnas luego de que cuatro predecesores prometieran, sin éxito, reactivar la economía.

Entre los años fiscales 2006 al año 2019, el Producto Nacional Bruto (PNB) de Puerto Rico, a precios constantes, se ha achicado un 20%, según la Junta de Planificación (JP).

A excepción de los años fiscales 2005, 2006, 2012 y 2019, el resto de los años fiscales cerraron en negativo, a pesar de inyecciones multimillonarias.

Para el año 2009, como resultado de la Gran Recesión, Puerto Rico recibió unos $7,000 millones en fondos del American Recovery and Reinvestment Act (ARRA). En los pasados tres años fiscales, según la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Puerto Rico habría recibido unos $12,729 millones en fondos federales y otros $8,000 millones en reclamaciones de seguros como resultado del huracán María. Ahora, la asistencia federal por el coronavirus rondaría $13,918 millones, según la JSF.

Bajo el mandato de Aníbal Acevedo Vilá, actual aspirante a la comisaría residente por el PPD, expiró la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal y estalló la burbuja inmobiliaria de Puerto Rico. El crecimiento promedio del PNB para ese período fue -0.4%.

Mientras Luis G. Fortuño Burset ocupó La Fortaleza, se produjo la crisis financiera y el colapso de una tercera parte de los bancos en la isla. El desempeño promedio del PNB en ese cuatrienio fue -2.2%.

Cuando Alejandro García Padilla llegó a la gobernación, la capacidad de endeudamiento del gobierno llegó a su fin. Ello resultó en la aprobación de Promesa y la imposición de la JSF. En ese cuatrienio, en promedio, el PNB rondó en -1.1%.

A pesar de que su administración se quitó el peso presupuestario que supone pagar a los bonistas, el huracán María marcó la agenda gubernamental de Ricardo Rosselló Nevares . Antes de renunciar, el PNB promedió -2% en los primeros tres años fiscales de su mandato. Si las proyecciones de la JSF se confirman para el fiscal 2020, el primer año de gestión de Wanda Vázquez Garced, el promedio del PNB para este cuatrienio rondaría -2.5%.

Los líderes populares, Eduardo Bhatia Gautier y Carmen Yulín Cruz, promueven la llamada economía renovable, pero discrepan en cómo lidiarán con la JSF.

Bhatia cree que es hora de transformar la fuerza trabajadora y la clase empresarial. Aboga por cambios al proceso de permisos, fortalecer las destrezas tecnológicas de los trabajadores, afianzar sus derechos y en encaminar al empresariado local hacia la economía “virtual”.

Cruz quiere ampliar el modelo cooperativista y encaminar proyectos de desarrollo en los cuatro puntos cardinales de Puerto Rico. Dice que es imposible promover el desarrollo sin una amplia revisión a los créditos e incentivos contributivos.

Entre otras cosas, el plan económico de Carlos Delgado Altieri, el otro líder popular en la contienda primarista, apuesta a crear una economía de exportación, fortaleciendo el industrial local. Cree que la academia debe contribuir al desarrollo de un plan agrícola que permita suplir alrededor del 70% de la demanda alimentaria de la isla en una década.

El líder novoprogresista Pedro Pierluisi Urrutia dará énfasis al uso adecuado de los fondos asignados por el huracán María, los terremotos del sur y el coronavirus. Aboga por transformar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), abaratar los costos de pequeños y medianos empresarios, completar proyectos inconclusos como el redesarrollo de Roosevelt Roads y por estrategias para frenar el cambio climático.

Mientras, su contendora, Vázquez Garced, promete un ambiente de innovación y empresarismo. Entre otras inicitiativas dice que atenderá los escollos que encaran las “start-ups” en Puerto Rico en materia de capital, permisos y costo energético.

Los cinco precandidatos a la gobernación coinciden en insertar a Puerto Rico en las estrategias que se analizan en Washington para el regreso de la producción farmacéutica y de dispositivos médicos a suelo estadounidense, tras el disloque de la cadena logística de Asia a causa de la pandemia. También coinciden en que se renegocien los acuerdos con bonistas de la AEE.

A una semana de las primarias, los precandidatos del PPD y el PNP dieron su lectura de la economía y sobre todo, explicaron -a petición de Negocios- por qué, a diferencia de quienes les precedieron en La Fortaleza, ir a las urnas, el próximo domingo, no será en vano.

Carlos Delgado Altieri

“Puerto Rico se encuentra en una coyuntura histórica. Esta representa la oportunidad de una segunda transformación, que al igual que aquella de mediados del siglo pasado, nos devuelva la esperanza, la justicia social y la igualdad.

Del año fiscal 2021 al 2024, Puerto Rico recibirá alrededor de $22,000 millones en fondos de (la Agencia Federal de Manejo de Emergencias) FEMA y (el Programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo de Comunidades afectadas por Desastres) CDBG-DR para proyectos de reconstrucción. Estos fondos servirán para crear empleos a corto plazo y mover la economía.

Se estima que por cada $1,000 millones que se invierten en construcción, se generan 25,000 empleos directos, indirectos e inducidos. También recibiremos cerca de $38,000 millones durante los años fiscales 2025-2032. Tenemos los recursos para mejorar la calidad de vida de todos.

El cambia-cambia causado por la política tradicional no nos ha permitido tener un plan de desarrollo económico. Bajo mi gobierno, vamos a crear el Consejo de Desarrollo Económico de Puerto Rico con la participación de la empresa privada, economistas, el sector sindical, el sector ambiental y otros actores claves de la sociedad civil, que garantice la implementación del Plan de Desarrollo Económico de Puerto Rico para los años 2021-2030”.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced promete un ambiente de innovación y empresarismo.

Wanda Vázquez Garced

“En este momento, Puerto Rico se enfrenta a circunstancias históricas. Después del 2006, llegó la quiebra, el impago y la Junta. Tristemente, nos impactaron los huracanes del 2017, y este año, los temblores y la pandemia. En esta coyuntura se definirá el rumbo de nuestra isla y el de generaciones futuras.

Quien lidere la estabilización de Puerto Rico tiene que estar dispuesto a tomar decisiones difíciles y su única motivación debe ser tomar las mejores decisiones por Puerto Rico. Esta coyuntura requiere de empatía con nuestros empleados y retirados y quien tome las decisiones, debe estar libre de cualquier otro interés.

Esta vez será diferente porque soy diferente. Nunca antes un servidor público había ocupado el puesto de gobernador. He trabajado como servidora pública por más de 30 años. Mi único interés, a través de toda mi carrera, ha sido servirle al pueblo de Puerto Rico. En este cuatrienio, por primera vez desde la depresión económica, vimos aumentos en el empleo, cifras récords en ventas al detal y comenzó la pavimentación de carreteras, entre otros.

Llegaron miles de millones de dólares para la recuperación de desastres, pero por falta de confianza no fueron desembolsados. Hemos trabajado junto al gobierno federal y nos hemos ganado su confianza.

Por eso, esta vez será diferente, porque tengo empatía con los empleados públicos, gozo de la confianza del gobierno federal y mis decisiones no están atadas a otros intereses como otros candidatos”.

Pedro Pierluisi Urrutia dará énfasis al uso adecuado de los fondos asignados por el huracán María, los terremotos del sur y el coronavirus. (Ramón "Tonito" Zayas)

Pedro Pierluisi Urrutia

“Puerto Rico se encuentra ante una encrucijada económica que presenta retos y oportunidades. La pandemia ha afectado a Puerto Rico y ha puesto al descubierto serias ineficiencias gubernamentales, pero también ha abierto la puerta para que nuestra industria de bio-pharma vuelva a crecer para suplir al mercado americano.

Tenemos la oportunidad de reconstruir nuestra infraestructura, proveer viviendas y escuelas seguras. Hay que cerrar la brecha tecnológica, en particular fuera del área metropolitana, para que todos tengan acceso al teletrabajo, la educación a distancia y la telemedicina, entre otros servicios.

Sin embargo, las deficiencias de ejecución en el gobierno y un trato discriminatorio en ciertas agencias federales han retrasado de forma inaceptable esa reconstrucción.

Mi trayectoria siempre ha sido de resultados. Creo en servidores públicos justamente remunerados y adiestrados y en facilitar toda gestión que personas y empresas necesiten de su gobierno.

Como secretario de Justicia lideré esfuerzos que redujeron el crimen en 50%, aumenté en 400% los referidos del Contralor, en 50% los referidos al Panel del Fiscal Especial Independiente y a 96%, las convicciones en los tribunales. Como comisionado residente, conseguimos $7,000 millones de (fondos) ARRA que contribuyeron a que la economía creciera en 2012.

Siempre le he dicho presente a Puerto Rico, incluyendo los momentos difíciles del verano pasado, y voy a poner mi trayectoria, mi capacidad y mi compromiso al servicio del pueblo”.

Carmen Yulín Cruz Soto quiere ampliar el modelo cooperativista y encaminar proyectos de desarrollo en los cuatro puntos cardinales de Puerto Rico.

Carmen Yulín Cruz

“Hay una canción de Fiel a la Vega que dice “dame un momento pa’ probar de que estoy hecho”. Llegó ese momento.

Quiero un Puerto Rico donde el acceso a la salud no dependa del dinero que tienes en el bolsillo; donde le declaremos la guerra a la pobreza y la universidad y la educación pública sean la espina dorsal de un modelo de desarrollo económico donde el progreso sea de todos o no es progreso. Quiero un país donde tengas justicia sin la necesidad de tener un “padrino”; donde el cooperativismo, la agricultura, manufactura, la cultura y el deporte sean las columnas de una economía que aumente y reparta equitativamente las riquezas.

Quiero un país donde auditemos la deuda y pasemos una Ley de Retiro Digno como herramienta de justicia social y económica. Un país donde la que se sienta en Fortaleza no tenga ataduras económicas ni lealtad con nadie que no sea con el pueblo.

En los pasados 12 años he compartido tus luchas. Di la lucha contigo cuando era legisladora y he seguido dando esas luchas junto a ti desde la alcaldía (de San Juan). No descubrí tus luchas porque soy candidata; soy candidata porque tengo tus luchas en el mismo centro de mi corazón.

En estas primarias puedes votar por una versión distinta de lo mismo o para por fin tener una verdadera aliada en Fortaleza.

La decisión es tuya. Populares llegó el momento de votar sin miedo”.

Eduardo Bhatia cree que es hora de transformar la fuerza trabajadora y la clase empresarial. (Ramón "Tonito" Zayas)

Eduardo Bhatia Gautier

“En los últimos 15 años, hemos experimentado una contracción económica y poblacional que solamente se equipara a la de aquellos países azotados por una guerra civil. Una contracción alimenta la otra en un ciclo vicioso que quiebra lazos familiares, fomenta la emigración de gente joven en edad productiva y obliga a aumentos contributivos para costear los servicios a una población con una edad promedio en aumento.

Ahora, como consecuencia de las medidas para combatir la pandemia, se agrega un ciclo de declive económico mundial sin precedente histórico.

Los retos son muchos pero nuestro ánimo y capacidad para enfrentarlos tienen que ser mayores. No podemos permitir que los recursos disponibles, locales y federales, se sigan consumiendo por la corrupción. Necesitamos dedicarlos a fortalecer nuestra economía para presentes y futuras generaciones.

Humildemente, le pido al pueblo su voto porque tengo la capacidad, la integridad y la experiencia en Washington para acabar con la impunidad contra los corruptos, para restablecer la credibilidad del país a nivel de Estados Unidos y en el mundo, y para transformar a Puerto Rico hacia la energía renovable a nivel comunitario y hacia una educación de categoría global. Con esas dos transformaciones, podremos reencaminar el crecimiento económico del país hacia una prosperidad que toque la vida de cada puertorriqueño”.