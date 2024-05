Líderes empresariales analizan los desafíos para un desarrollo económico sostenible

El estudio de Ipsos y la CCPR

Según el estudio, las principales motivaciones de las personas que se han mudado de vuelta a Puerto Rico son emocionales –familia y cultura- y no por oportunidades económicas, factor que, por el contrario, ha impulsado la salida de millones de boricuas al continente.

Para Waleska Rivera, presidenta y principal oficial ejecutiva de Danosa Caribbean, Inc, los datos en el estudio debieran impulsar al sector privado a tomar acción sobre las políticas públicas que adopta el gobierno .

“Es una buena inyección de fondos, pero la actividad económica tiene que ser o emprendimiento o inversión privada. El problema número uno en Puerto Rico, la falta de libertad económica, es que no se tiene apropiabilidad. (Es decir) un dólar en Puerto Rico rinde menos que un dólar que yo ponga en cualquier lugar de los Estados Unidos ”, subrayó Rodríguez.

Catalogan de “falacia” las estadísticas del gobierno

“Entonces nos da una esperanza o nos da un sentido de que las cosas están mejor y por eso, es que muchas veces pienso que esa es la razón por la que la gente dice: ‘se supone que las cosas estén mejor, pero yo no me siento mejor. No siento que mi familia esté mejor’”, continuó.