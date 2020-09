En el marco de la celebración de sus 50 años, la Asociación de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico (ARPPR) anuncia que llevará a cabo su trigésima tercera convención anual con el tema #REBOOT2020: Perspectiva de Comunicaciones ante un nuevo modelo. Esta serie de conferencias virtuales, se presentarán del 15 al 17 de octubre y contará con un amplio calendario educativo para el beneficio de relacionistas y otros profesionales de comunicación.

“Estamos muy entusiasmados por presentar la primera convención virtual de nuestra organización. Este año todos hemos tenido que adaptarnos a las nuevas tendencias que han servido para que continuemos desarrollándonos profesionalmente e incorporar la tecnología a la ARPPR”, indicó Jescel Rolón, presidenta de la ARPPR.

El tema de la convención explorará el pasado, presente y futuro de la profesión en la isla. Asimismo, mostrará la realidad de los ciudadanos ante el cambio de vida que ha surgido tras la pandemia ocasionada por el Covid-19, desde la forma en que las compañías han tenido que actualizarse y hacer cambios tecnológicos en sus operaciones, el rol de las comunicaciones internas, la importancia de la reputación de los empresarios y perspectivas económicas y salubristas de cara al futuro, entre otros.

Karen Garnik, presidenta electa de la asociación y quien estuvo a cargo del desarrollo educativo de la convención, añadió: “Este año contamos con oradores de primer orden y nos llena de orgullo que puertorriqueños a nivel local y en la diáspora compartan sus experiencias profesionales y casos de estudio junto a otros conferenciantes internacionales. Hemos diseñado un programa educativo de vanguardia que será enriquecedor para ampliar el conocimiento y desarrollo profesional de nuestro gremio”.

Como parte de la agenda educativa, conferenciantes internacionales disertarán sobre diversos temas de discusión global, tales como: “180º o 360º grados: La transformación de medios hacia el campo digital”, que estará a cargo de Charo Henríquez, Jefa de Desarrollo y Soporte del periódico The New York Times; “The Art and Science of Storytelling: From the Printing Press to the Present Era”, que brindará Giovanni Rodríguez, CEO y fundador de Sillicon Valley Story Lab y Carla Santiago, Gerente General de la firma de relaciones públicas Edelman en Miami, presentará “La confianza en las marcas y la pandemia de COVID-19: un nuevo rol para las marcas”.

También, Marisabel Sánchez, CEO de Links Global junto a la periodista Yanira Hernández presentarán “No todos los desastres son iguales: Las comunicaciones en tiempos de crisis”. Neil Barman, vicepresidente senior de Burson, Cohn & Wolfe discutirá sobre “Las comunicaciones internas en tiempos de pandemia: lecciones, retos y oportunidades” y “Cómo sobrevivir un tsunami político” será presentado por Federico de Jesús, Fundador de FDJ Solutions.

Además, conferenciantes a nivel local expondrán diversos temas como: “Retrospectiva de las Relaciones Públicas en Puerto Rico: Retos, evolución y huellas en el país” a cargo de las relacionistas Marisara Pont, Iris Rivera, Vivian Dávila, Lusiann Iturbe y de la comunicadora Linda Hernández.

Por su parte, la relacionista Lissette Núñez será la moderadora del panel “Covid-19 Realidad y perspectivas para la salud, economía y las comunicaciones”, con la participación de Beatriz Quiñones Vallejo, presidenta de Health Communications Institute; Vicente Feliciano, presidente de Advantage Business Consulting y el Dr. José Rodríguez Orengo, director ejecutivo del Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico.

Garnik exhorta a todos los relacionistas, comunicadores y estudiantes universitarios en el campo de las comunicaciones a que participen de este encuentro educativo para que se beneficien de las diferentes conferencias. Los relacionistas licenciados que participen de esta convención virtual obtendrán créditos de educación continua para la renovación de sus licencias.

Tras la exitosa participación de los estudiantes de comunicación de distintas universidades del país en el 2019, los mismos formarán parte de la iniciativa “Ser Relacionista Brega Student Edition” en #REBOOT2020 y presentarán su análisis en torno a las campañas de los candidatos a la gobernación en el foro “Qué dice nuestro futuro del presente”.

El viernes 16 de octubre, la transmisión comenzará con la entrega de los Premios EXCEL que reconoce los mejores proyectos estratégicos en el campo de las relaciones públicas.

Para más información sobre la Convención de la ARPPR #REBOOT2020: Perspectiva de Comunicaciones ante un nuevo modelo, puede acceder a www.relacionistas.com o https://www.facebook.com/ARPPR/.