El 2023 marcó la llegada de varias empresas a Puerto Rico, así como la transformación de comercios ya existentes, algunos pleitos judiciales y hasta cuantiosas transacciones que llenaron de asombro a los lectores.

El Nuevo Día no solo compartió esas noticias, sino que también respondió importantes preguntas sobre temas -como los relacionados con vivienda y placas solares- que, sin duda, tienen un impacto directo en la calidad de vida de la ciudadanía.

A continuación, compartimos algunas de las noticias más leídas este año en la sección de Negocios:

1. Jake Paul compra en efectivo la casa la casa de lujo de Yadier Molina en Dorado

En mayo, el promotor de boxeo y figura de las redes sociales Jake Paul, hermano de Logan Paul, acaparó la atención mediática luego de que se anunciara que compró -en una transacción en efectivo- la residencia de lujo del receptor puertorriqueño Yadier Molina, ubicada en el complejo The Legacy Dorado Beach East, en Dorado. El monto total de la transacción fue de $15,750,000.

PUBLICIDAD

/

2. Reconocida cadena abrirá en el local que dejó Kmart en The Outlets at Montehiedra

El cierre de la cadena de tiendas Kmart dejó lotes vacíos en varios centros comerciales a través de la isla. No obstante, el pasado 11 de enero, Urban Edge Properties, dueños de The Outlets at Montehiedra, anunció que el espacio que ocupaba la megatienda fue rentado a otra popular cadena y que esta compartiría el espacio con el supermercado Ralph’s.

/

3. La llegada de nuevas tiendas al Puerto Rico Premium Outlets en Barceloneta

Una decena de nuevos inquilinos anunciaron su llegada a los distintos locales de Puerto Rico Premium Outlets, en Barceloneta. Entre algunas de las nuevas tiendas que estarían llegando al establecimiento se anunciaron varias que incluían marcas de ropa, cosméticos y hasta restaurantes.

4. Plaza Las Américas se transforma

El centro comercial Plaza Las Américas anunció la reconfiguración de algunos de sus espacios a fines de atraer nuevos inquilinos, así como expandir el lote de otras marcas que ya forman parte de su oferta. Entre algunas de las tiendas que cambiarían, ya fuera por mudanzas o remodelaciones en sus locales, estaban el restaurante La Patisserie y la tienda de lencería Victoria’s Secret.

5. Clientes de Banco Popular reciben pago tras un acuerdo en dos pleitos de clase en contra de la institución

Un acuerdo transaccional en dos pleitos de clase presentados ante el Tribunal Federal en contra del Banco Popular de Puerto Rico llevó al desembolso de pagos a una cantidad indeterminada de clientes de esa institución financiera. El monto total del acuerdo, o cuántas personas se beneficiaron de estos pagos, nunca fue revelado. Los argumentos de los demandantes giraron en torno al manejo del cobro de cargos en cuentas de cheques y sobregiros, incluyendo cargos asociados a comercios, entre otros.

PUBLICIDAD

6. La cadena Ross abrirá tiendas en Puerto Rico

A partir del 2024, la cadena de tiendas y competidora principal de Marshall’s, Ross, estaría abriendo en Puerto Rico y ocupando los espacios que dejaron las tiendas Sears. Entre los primeros municipios que gozarían de la llegada de Ross, según una fuente de El Nuevo Día, está Caguas.

7. Inauguran el Denny’s más grande de Puerto Rico

La empresa Marpor Puerto Rico, dueños de la franquicia Denny’s en la isla, inauguraron la tienda número 16 de esa cadena -y la más grande en toda la isla- en el centro comercial Prados del Sur, en Santa Isabel. La nueva tienda supone ser el Denny’s más grande de Puerto Rico, con unos 5,000 pies cuadrados, y conllevó una inversión de más de $2 millones.

El nuevo restaurante generará más de 100 empleos directos y abrirá las 24 horas, los siete días de la semana. (Suministrada)

8. Costco pondrá freno al uso compartido de membresías: requerirá a sus clientes que presenten evidencia

Los dueños de membresías de la tienda Costco ya no podrán continuar compartiendo sus tarjetas con allegados, pues la empresa comenzaría a pedir que los compradores presenten identificación con foto junto a la identificación de la tienda. Esta acción se determinó tras un aumento registrado en el uso compartido de las membresías con la llegada del sistema de autopago.

Este anuncio provocó además que las personas se interesaran en conocer cómo exactamente funcionan las membresías de tiendas como Costco y Sam’s en Puerto Rico.

9. Vivienda revela las guías para solicitar la ayuda de hasta $30,000 para placas solares

PUBLICIDAD

En marzo, el anuncio de la ayuda de hasta $30,000 que estaría ofreciendo el Departamento de la Vivienda para la instalación de un sistema de placas solares bajo el programa Nueva Energía generó gran interés a través de todo Puerto Rico, por lo que el secretario de esa agencia, William Rodríguez, reveló a El Nuevo Día cómo funcionaría el proceso, quiénes podrían cualificar y detalles adicionales para recibir los fondos.

10. ¿Cómo funcionan las subastas de viviendas?

Las subastas son otro método para que una persona pueda adquirir una vivienda en Puerto Rico. Este mecanismo, en el que personas o corporaciones compiten por la misma propiedad, se puede dar directamente con el tribunal, en casos de quiebras y ejecuciones, o mediante una empresa que la modere. El Nuevo Día conversó con varios expertos y respondió dudas sobre este tema para beneficio de los lectores que contemplen adquirir su propiedad.

11. FlyDining llega a Puerto Rico

La llegada de esta inusual experiencia. donde los clientes pueden comer mientras se encuentran suspendidos en el aire a 160 pies de altura, causó curiosidad a muchas personas en la isla a principios de año. Eventualmente, en octubre, se reveló que la empresa escogió a la calle Loíza como el lugar para, literalmente, elevar su establecimiento en Puerto Rico. El Nuevo Día también reveló cuántas personas acomoda la amenidad y hasta los costos por cenar desde las alturas.

FlyDining Puerto Rico (Captura / Instagram)

12. Radican millonaria demanda contra Mayagüez Mall

PUBLICIDAD

La empresa Transform Operating Stores LLC, quienes se adueñaron en el 2019 de las tiendas Kmart y Sears en Puerto Rico, radicaron una demanda millonaria en contra de la compañía Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo, dueños del Mayagüez Mall, por la devolución de $5 millones que, alegadamente, pagaron en exceso durante los años que Sears operó en el centro comercial.

13. Reapertura del Terminal D del Aeropuerto Luis Muñoz Marín y el desencanto de los pasajeros por su ofrecimiento

Pese a que la empresa Aerostar Holdings anunció con bombos y platillos la apertura de su Terminal D, que requirió una inversión de sobre $14 millones, los usuarios en las redes sociales criticaron el ofrecimiento de las renovadas instalaciones por la falta de tecnología, incomodidad en las sillas y hasta la apariencia en general del área.