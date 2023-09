Los pronósticos que vaticinaban una recesión económica en Estados Unidos parecen disiparse cada vez más, dado que los esfuerzos del gobierno federal para contener la tasa de inflación parecen no haber afectado en demasía la tendencia de crecimiento económico que experimenta la nación americana.

De acuerdo con el economista Antonio Fernós Sagebién, de haber una recesión en Estados Unidos no será ni este año ni en el 2024, tanto por los resultados de los indicadores económicos que presenta el país como por el comienzo del año eleccionario.

“En Estados Unidos no creo que vaya a haber recesión, ni este año ni el año que viene y los políticos se van a encargar de que eso sea así, porque el año que viene es año eleccionario y a ningún candidato le conviene estar en un proceso de recesión a la hora de ir a la urna”, dijo Fernós Sagebién.

Recientemente, la secretaria del Departamento del Tesoro federal, Janet Yellen, alejó la posibilidad de un deterioro en el crecimiento económico estadounidense, al asegurar que el gobierno será capaz de contener la inflación sin dañar el crecimiento económico.

“Me siento muy bien con esa predicción”, fueron las expresiones de Yellen, publicadas por Bloomberg.

Según las proyecciones económicas más recientes del Banco de la Reserva Federal (Fed), la economía estadounidense, medida por el Producto Interno Bruto (PIB), crecerá 1% en 2023, 1.2% el próximo año 2024 y 1.8% para el 2025.

Asimismo, economistas estadounidenses estimaron un 15% de probabilidad de que ocurra una recesión, lo que equivale a una reducción de 5% al compararse con el pronóstico anterior.

Por su parte, Fernós Sagebién resaltó que la Fed ha sido efectiva en tomar decisiones que contengan la inflación, sin aumentar la tasa de desempleo.

La curva de intereses y la recesión

Desde el 2022, la Fed puso empeño en mitigar la inflación, por lo que ha aplicado 11 aumentos en las tasas de interés. En un foro celebrado en Wyoming el mes pasado, su presidente -Jerome Powell- no descartó aplicar otro ajuste de 25 puntos base a la tasa de fondos federales en aras de continuar frenando la demanda y con ello, el alza en precios. La Fed tiene como mandato dual promover el máximo nivel de empleo y precios estables, por lo que el banco central se ha fijado como objetivo que la tasa de inflación en Estados Unidos ronde 2%.

“Si la velocidad a la que va el carro de la inflación va bajando y la velocidad a la que va la creación de empleo va bajando, lo que tenemos que hacer es velar que ninguna de las dos caiga en negativo y eso se está logrando en Estados Unidos”, indicó Fernós Sagebién.

No obstante, la tasa de inflación en Estados Unidos subió cinco décimas en agosto pasado, situándose en 3.7%, informó la semana pasada, el Buró de Estadísticas de Empleo federal.

Si bien la economía estadounidense continúa demostrando vigor, en esencia, desde abril de 2022, la curva de intereses o rendimiento continúa invertida, es decir, que el rendimiento de bonos de corto plazo es superior a sus contrapartes de largo plazo. La herramienta de análisis, diseñada por el economista puertorriqueño Arturo Estrella y su homólogo, Frederic Mishkin, considerada un predictor de ciclos recesionarios en Estados Unidos, no ha fallado una sola vez de 1978.

El viernes pasado, según el Tesoro estadounidense, el rendimiento de una nota a tres meses se ubicaba en 5.53%, mientras que el bono a 10 años se situaba en 4.18%.

El economista José Joaquín Villamil coincidió en la efectividad que ha tenido la Reserva Federal al subir la tasa de interés que bancos y otras instituciones financieras utilizan como referencia a la hora de prestarse entre sí. Sin embargo, insistió en la dificultad para poder proyectar una recesión, dado que los instrumentos tradicionales de los economistas “no ayudan a entender la situación”.

“Hemos visto una tasa de inflación relativamente alta y una reducción en la tasa de desempleo, esto lo que hace es que resulta muy difícil proyectar algo como una recesión. No obstante, la Fed ha sido bastante efectiva en reducir la inflación sin afectar el crecimiento y, menos aún, el empleo. Cuánto tiempo durará esto, es difícil de estimar”, subrayó el presidente de Estudios Técnicos, Inc.

Efecto en Puerto Rico

A pesar de que Puerto Rico cuenta con el colchón de la asignación millonaria de fondos federales, el presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, Iyari Ríos, no descartó una recesión en la isla como consecuencia de la subidas de tasas y la disminución de fondos federales no recurrentes.

“En el caso de Puerto Rico, si las tasas de interés continúan altas y se empiezan a agotar esos fondos federales que están llegando, pudiéramos entrar en una situación de recesión”, dijo Ríos.

No obstante, los indicadores económicos presentados por la Junta de Planificación (JP) ubican la economía de Puerto Rico en terreno positivo, tanto a corto plazo, con un crecimiento en el producto bruto real de 0.8% para el año fiscal 2023 y 1.8% para el 2024, desempeños que parten de la premisa de que Puerto Rico mantendrá una tasa de desempleo de alrededor de 6%.

“Si no se toman medidas, uno lo que espera es que haya un deterioro de esos indicadores económicos y de la situación económica del país”, dijo Ríos. “No descartaría la recesión, no me atrevería decir cuándo. Hay que seguir observando la economía de Estados Unidos”, subrayó.

Joanisabel González colaboró en esta noticia.