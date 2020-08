El sector privado confía en que, ahora que terminaron las primarias, la gobernadora se concentrará en atender asuntos importantes, entre ellos el tema del COVID-19 y el impacto en la economía.

Líderes empresariales entrevistados coincidieron en que los cuatro meses y medio que faltan para que finalice el cuatrienio no deben ser “tiempo perdido” para la rama ejecutiva, pues aún queda mucho trabajo por hacer.

“No hay tiempo que perder. Su intención, por lo que se ve, es continuar gobernando. Por lo que he visto de ella, no me parece que vaya a colgar los guantes”, dijo Juan Carlos Agosto, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR).

Opinó que Vázquez debe enfocarse en el COVID-19 y en mantener el virus controlado. Los datos de salud arrojan que los contagios van en aumento y no necesariamente provienen de personas de afuera que llegan por el aeropuerto, según él.

El sector empresarial teme que la gobernadora ordene un cierre total (“lock down”) en los próximos días, lo que a juicio de Agosto, sería fatal, pues se daría sin ayuda de fondos federales a diferencia del cierre anterior, con más participantes en el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), pero sin fondos adicionales en ese programa, y con una economía más gastada.

“Si la gobernadora logra manejar el asunto del COVID-19 y mantener la situación en control, sin afectar mucho la economía, habrá hecho mucho y se va a ganar la admiración de la gente. Esa debe ser su agenda”, dijo el presidente de la CCPR.

Jorge Argüelles, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), coincidió por separado con Agosto, en que la gobernadora seguirá trabajando, y “aunque ahora pasa por un momento difícil, como nos pasaría a cualquiera de nosotros si perdiéramos, creo que no será un año perdido, ella va a continuar trabajando, porque los contagios se han disparado, sobre todo entre la gente joven”.

Argüelles, quien es médico, dijo desconocer si Vázquez cerrará la economía, pero señaló que debe buscar fondos para mitigar el impacto de las pérdidas en los pequeños negocios y hacer que los policías hagan cumplir la orden ejecutiva.

“La esperanza es lo último que se pierde. Pensaría yo que como ya no tiene el enfoque electoral, podrá enfocarse en atender varias medidas importantes”, dijo por su parte, Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), en referencia a la gobernadora.

Entre esas medidas mencionó: permitir que el Negociado de Energía revise el acuerdo de administración que recién firmó la Autoridad de Energía Eléctrica y “hacer ese proceso más transparente”; convocar una segunda sesión extraordinaria enfocada en desarrollo económico que incluya legislación aprobada que enmienda la ley de permisos y su reglamento; darle seguimiento al acuerdo entre Puerto Rico Terminal y Luis Ayala Colón con la Autoridad de Puertos; así como revisar “el cobro por la inspección de furgones que no ha funcionado para nada y tiene un informe negativo del Contralor”.

“No debería ser un año perdido, al contrario, hay mucho por hacer. La economía está bien frágil, hay que actuar con cautela”, añadió Reyes.

En cuanto al resultado de las primarias, los entrevistados dijeron que en las entidades que representan hay miembros de todos los partidos políticos, por lo que no hablan de política partidista. No obstante, algunos entienden que el tema de desarrollo económico tiene que ser prioritario.

Adolfo “Tito” González, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Centros Comerciales, indicó que los distintos partidos políticos tienen que dar a conocer sus plataformas de desarrollo económico. “Hacen falta ideas innovadoras y buenos planes económicos. En una crisis como esta, que no la habíamos tenido nunca, necesitamos buscar las mejores soluciones”, expresó.

González espera también que la gobernadora mantenga en operación los negocios y anuncie esta semana la nueva orden ejecutiva, pero basada en datos y estadísticas, de modo que no afecte a los que han hecho las cosas bien.

Mientras, el presidente de la CCPR dijo que Pedro Pierluisi y Charlie Delgado, candidatos a gobernador por el Partido Nuevo Progresista y por el Partido Popular Democrático, respectivamente, fueron los primeros que se comprometieron en apoyar unos 12 puntos de temas económicos que le presentó la entidad empresarial a todos los candidatos.

“Esta elección de noviembre es importante y crítica, aunque muchos de los asuntos donde se van a discutir es en la capital federal. Tenemos que asegurarnos que los fondos federales lleguen y que la ejecución e haga”, manifestó el líder de los camaristas.

Para el presidente del CUD, es un orgullo que una expresidenta de esa entidad, Enid Monge, haya ganado las primarias -en este caso del PPD- y aspire a un escaño como representante por acumulación. “Fuera de líneas partidistas, es una compañera del CUD que ha dedicado su vida a defender a los pequeños y medianos comercios”, manifestó Argüelles.

La mayoría de los entrevistados dijo desconocer las ideas concretas de los partidos políticos para encaminar la economía.