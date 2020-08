El Tribunal de Apelaciones no detuvo la puesta en vigor de la Carta Normativa sobre pólizas de condominios promulgada por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), pero aún no se ha expresado sobre la solicitud de impugnación que radicaron una ciudadana y un grupo de agentes de seguros.

La nueva Carta Normativa 2020-281-D entró en vigor el 1ro de agosto y dispuso que los consejos de titulares ya no podrán comprar pólizas “full value”, que son las que proveen protección para las partes privativas de cada condómino, y tendrán que limitarse a adquirir pólizas “bare wall”, que aseguran solo elementos comunes y procomunales del condominio.

No obstante, los productores de seguros siguen advirtiendo sobre el peligro que representa este cambio ordenado por la OCS a última hora en plena inicio de la temporada de huracanes.

De hecho, el senador José Nadal Power radicó ayer la resolución conjunta del Senado 591, para ordenarle al Comisionado de Seguros que deje sin efecto dicha Carta Normativa 2020-281-D.

“Resulta sumamente preocupante que en plena temporada de huracanes la Oficina del Comisionado de Seguros haya decidido implementar cambios que entrarían en vigor a partir del 1 de agosto de 2020. Esto provocará que los dueños de apartamento tengan que comenzar a buscar nuevas pólizas para asegurar sus propiedades, sin otorgarles un periodo razonable de consultas y orientación, y hasta pueden quedarse descubiertos”, señaló Nadal Power.

En entrevista con este diario, el senador indicó que radicó la resolución “a petición de mucha gente que me ha llamado que están en las juntas de condominios pidiéndome que hiciera algo”. Dijo que es poco lo que puede hacer, pues ya no hay más sesión ordinaria en el cuatrienio. A menos que la gobernadora no convoque a una sesión extraordinaria e incluya el tema, la Legislatura no puede hacer nada.

Por su parte, Richard Dunnam, ajustador, educador en seguros y uno de los demandantes en el caso, cuestionó el por qué la OCS aprobó la referida Carta Normativa sin investigar antes si las aseguradoras están ofreciendo las pólizas HO-06, que son las pólizas para titulares de condominios. La Carta Normativa dice que será la póliza HO-06 la que usarán los dueños de apartamentos para cubrir los elementos privativos originales adheridos a la estructura y sus alteraciones y mejoras en condominios y “walk-ups” multifamiliares.

“Uno pensaría que lo sensato es que antes de aprobarla, hubiera indagado si el mercado la ofrece. ¿Por qué la Oficina del Comisionado no verificó el mercado antes? ¿Por qué no hay un estudio actuarial que sostenga la necesidad de imponer esta directriz? Nos gustaría ver algo de transparencia en cómo fue que se implantó esta normativa”, expresó Dunnam.

Con él coincidió por separado un corredor de seguros, que prefirió no se le identificara, al señalar que casi ninguna aseguradora, con excepción de Mapfre, está ofreciendo la HO-06, y esta lo hace de manera condicionada.

“La Carta Normativa tiene una crasa deficiencia. El comisionado debió decirles a las aseguradoras que si van a vender las pólizas ‘bare wall’ tienen que acompañarlas con una póliza HO-06. La industria lo que está ofreciendo son las DP1, y en términos generales, esa es una póliza deficiente, económica, pero que no va a ayudar a mitigar las pérdidas”, sostuvo.

Una póliza DP1 (“dwelling policy”) cubre los elementos privativos, pero resta la depreciación al momento de calcular el monto a pagar en la reclamación, por lo que si el condominio se construyó hace 15 o 20 años, será muy poco lo que cobrará el dueño del apartamento. La Carta Normativa dice que la DP será elegible para condominios y “walk-ups” con cuatro unidades o menos de apartamentos adheridos.

Por el contrario, en la póliza HO-06 se calcula el costo de reemplazo, es decir que la aseguradora reemplazará a lo que cuesta ahora en el mercado, sin restarle el costo de depreciación.

“Esta directriz del Comisionado a quien único beneficia es a las aseguradoras que van a maximizar la obtención de primas y a minimizar las reclamaciones anuales”, manifestó el productor.

De otro lado, señaló que hace unos meses Pentagon le indicó a un cliente suyo que no aceptaba la póliza DP1 como parte de lo requisitos para el financiamiento, ya que esas pólizas no cubren el costo de reemplazo.

Tanto Dunnam como el productor indicaron que la OCS debió dejar ambas pólizas -la “bare wall” y la “full value”- como opciones para los titulares de condominios y que fuera cada cual el que decidiera cuál prefería, como había sido la norma hasta el momento.

La póliza “bare wall” tuvo su auge en Estados Unidos en la segunda mitad de la década de 2000 cuando explotó la burbuja inmobiliaria, esto como una medida para abaratar los costos de mantenimiento y seguros en los condominios.

Los condominios de alto costo y con titulares de alto poder adquisitivo suelen adquirir la póliza “bare wall” para el condominio y cada titular, de manera individual, asegura su apartamento, las mejoras y el contenido. Pero en condominios de bajo costo, donde viven personas de edad avanzada, con pocos recursos económicos, generalmente han optado por la póliza “full value” que les cubre los elementos privativos originales de su propiedad.

El temor que tienen los condóminos y los productores de seguros es que, de ocurrir una tormenta o huracán en esta temporada, muchos no tendrán la cubierta “full value” que tenían antes y por tanto, se quedarán desprovistos de protección.