La nueva versión del proyecto de reforma laboral que se cocina en la Asamblea Legislativa tendría impactos que, aunque pequeños, serían positivos para los recaudos del gobierno, opinó la economista Teresa Ghilarducci, profesora de Economía en The New School for Social Research, y quien evaluó el impacto del proyecto a solicitud de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL).