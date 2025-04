Wall Street se desploma mientras reina la incertidumbre sobre los aranceles de Donald Trump

Nueva York — Los precios de las acciones se desplomaron el martes en la Bolsa de Valores de Nueva York, que pasó de una gran ganancia al inicio de las operaciones a más pérdidas al cierre, ya que los inversores aún no saben qué pensar de la guerra comercial del presidente estadounidense Donald Trump, que habrá de intensificarse después de la medianoche.

Las sorprendentes oscilaciones se dieron tras los repuntes en otros mercados: Tokio ganó 6%; París, 2.5%, y Shanghái, 1.6%. Pero incluso después de esos saltos, los analistas habían estado advirtiendo que esperaran más oscilaciones para los mercados financieros no sólo en los próximos días, sino también en las próximas horas.

La gran pregunta sigue centrada en cuánto tiempo mantendrá Trump sus aranceles sobre otros países, los cuales aumentarán los precios para los compradores en Estados Unidos y ralentizarán la economía. Si duran mucho tiempo, los economistas e inversores prevén que cause una recesión. Pero si Trump los reduce a través de negociaciones relativamente rápido, se puede evitar lo peor de las secuelas.

Eso coincidiría con el último conjunto de aranceles de Trump, que están programados para entrar en vigor a las 12:01 a.m. Y Trump ha dejado claro que no tiene la intención de tener exenciones o exclusiones en los aranceles, según el principal negociador comercial del país, Jamieson Greer.

Best Buy no importa muchos productos directamente de China, pero la industria electrónica en general tiene una cadena de suministros que depende en gran medida de la nación asiática. Best Buy estima que las importaciones de proveedores de China constituyen aproximadamente el 55% de los productos que compra, y las acciones del minorista cayeron 8.3%.