Amazon anuncia una nueva tanda de cientos de despidos

Asegura que no ha sido una decisión tomada “a la ligera” y que apoyarán a los trabajadores “durante su transición a nuevos roles dentro y fuera de Amazon”, que no precisa cuántos empleados serán despedidos.

La unidad de AWS incluye equipos que supervisan la tecnología sin cajero, llamada Just Walk Out, así como sus carritos inteligentes Dash y la tecnología de pago basada en la palma de la mano Amazon One.